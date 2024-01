V Komárově se momentálně fotbalu velmi daří. V loňské sezoně si tam poprvé v historii klubu zahráli divizi, letos už jim po podzimních kolech patří krásné šesté místo. Nebyla to ale pouze procházka růžovou zahradou, hlavně když tým skolila početná zranění.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli ve 13. kole FORTUNA divize A na hřišti Komárova 1:3. | Foto: Jindřich Schovanec

Své o tom ví i sportovní ředitel Luděk Kaufman. „Už na konci minulé sezony jsme se v klubu domlouvali, že musíme začít kádr postupně omlazovat a zároveň posílit, protože poslední třetinu ročníku jsme dohrávali ve dvanácti až třinácti hráčích. Nejprve přišli Břížďala a Ondra Bleha, už v rozehrané soutěži pak Nedvěd, Nedavaška a Suchý. Všichni zvýšili kvalitu týmu, konkurenci a během soutěže byli velmi platní,“ chválí Kaufman nové posily.

Pro zimní pauzu si v Komárově dali jasný úkol - udržet stávající kádr a okysličit ho o 2 až 3 hráče. „Už nyní víme, že první posilou bude Michal Nový, který oblékal dres Rokycan, další kluci s námi začnou přípravu a věřím, že se k nám natrvalo připojí i v soutěži,“ říká Kaufman.

Jestli někde Komárov může začít tlačit bota, tak v brance. Ondřej Bleha se pere o post jedničky v druholigové Příbrami a Tomáš Glogar, který mu kryl záda, by měl z klubu odejít. „Je pravda, že Tomáš Glogar u nás pokračovat nebude, Ondra Bleha začal přípravu v FK Příbram, ale nějaká dohoda mezi námi je a já věřím, že dopadne k oboustranné spokojenosti. Každopádně brankářský post intenzivně řešíme,“ nepodceňuje situaci.

Dalšími potencionálními odchody jsou Adam Vokáč I, který si s největší pravděpodobností znovu zahraje v Německu. „U Vojty Zítka bude záležet na tom, jak se bude cítit a zda mu prodělané zranění dovolí naplno trénovat, Kuba Lukavský měl po dohodě zkusit přípravu v Králováku, ale nyní také jeho limituje menší zranění,“ dodává Kaufman.

A jaký je cíl pro jarní odvety? „Samozřejmě bychom rádi skončili v tabulce co nejvýš, ale to asi nikoho nepřekvapí. Já bych byl rád, abychom hráli zajímavý fotbal, který se bude lidem líbit a bude je bavit. A dalším, dlouhodobým cílem je, abychom společnými silami dokázali rozvíjet talent našich mladých hráčů a posouvali je výkonnostně stále dál a na vyšší úroveň,“ má jasno Kaufman.

Když se pozorně podíváme na komárovské výsledky z uplynulého podzimu, můžeme narazit na opravdová překvapení. Do očí bijí dvě remízy proti nejhorším týmům soutěže (Český Krumlov a Tachov), na druhou stranu i nečekané výhry z pozice outsidera (Petřín Plzeň a hlavně Mariánské Lázně).

Kaufman pro to má vysvětlení: „Myslím, že je to díky stylu hry. Obecně platí, že pokud jsi na tom fyzicky dobře (což je důležité!), hraje se ti lépe proti týmům, které hrají útočný fotbal, věří si, že tě přehrají fotbalovostí, snaží se více útočit. Tím pak, samozřejmě, vzniká více šancí i pro tebe, protože při ztrátě balonu máš více prostoru pro brejk, soupeřova obrana není tak kompaktní atd. Když naopak musíš hlavně dobývat, je to mnohem těžší. Pak buď musíš vstřelit rychlou branku, pomoci si standardkou nebo čekat na chybu soupeře. Tam pak o to víc rozhoduje psychika, zachovat chladnou hlavu a klid. Když se to nepovede, můžeme být svědky neočekávaných nebo méně očekávaných výsledků.“

Jedno z nejdůležitějších utkání pro Komárov se odehrálo v Katovicích, kde se podařilo utnout pětizápasovou šňůru bez vítězství. Rozhodovaly ale i jiné momenty. „Důležité bylo, že kluky nepoložilo, když jsme dobře rozehraný zápas ztratili v posledních minutách hry, což se nám v úvodu soutěže dvakrát stalo. Stejně tak bylo důležité, že tým zvládl nahradit zraněné kluky, kteří do té doby patřili mezi opory a dařilo se jim. To jsou důležité věci. A ano, pokud se budeme bavit o konkrétních zápasech, výhra v Katovicích nastartovala výsledkově a bodově plodnou sérii bez prohry,“ potvrzuje Kaufman.

Už dva týdny se komárovští fotbalisté připravují pod vedením trenéra Marcela Máchy. Na programu mají šest utkání a čtyřdenní soustředění v Písku. „V sobotu nás čeká první přípravný zápas proti Dobříši, prostor jistě dostanou všichni kluci, kteří budou k dispozici a budou zdravotně v pořádku. Bohužel, prvních 14 dní přípravy zastihlo dost kluků v nějaké menší či větší zdravotní indispozici, takže uvidíme v jakém počtu do Dobříše pojedeme. Je to první přípravný zápas, budeme chtít, aby si kluci zaběhali a oživili si principy hry, kterou chceme předvádět. Šanci se ukázat dostanou všichni,“ tvrdí Luděk Kaufman.

Program přípravných zápasů Komárova:

sobota 20.1.2024 14:00 MFK Dobříš - FK Komárov / UMT Dobříš /

sobota 27.1.2024 10:00 SK Újezd Praha 4 - FK Komárov / UMT Újezd Praha /

sobota 3.2.2024 11:00 SK Slaný - FK Komárov / UMT Slaný /

sobota 10.2.2024 15:30 FC Písek U19 - FK Komárov / UMT Písek /

sobota 17.2.2024 10:00 FC Zličín - FK Komárov / UMT Zličín /

sobota 24.2.2024 12:00 FK Motorlet Praha B- FK Komárov / UMT Motorlet /

8. - 11.2. 2024 Soustředění Písek