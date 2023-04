Ani v šestém jarním zápase neokusili komárovští fotbalisté divizní porážku. I když potřetí za sebou to byla remíza, výsledek bez gólů na Doubravce Komárov nakonec bere.

Adam Vokáč II (v červeném) trefil v Plzni břevno. | Foto: Jiří Pojar

Hrálo se po dohodě soupeřů už v pátek. „Díky tomu jsme měli v týdnu jen dva tréninky, což byla asi jediná změna v přípravě. Jinak jsme si k soupeři řekli pár poznatků stejně jako před každým zápasem,“ řekl kapitán Komárova Luděk Kaufman, který dirigoval obrannou hru hostů obdobně jako na druhé straně nestárnoucí David Novák: „Já osobně se s Davidem potkávám s menšími přestávkami už nějakých dvacet let, je to skvělý kluk, skvělý hráč a myslím, že se oba dva vždy rádi vidíme.“

Od začátku se hrálo spíš ve středu pole, ale bez nějakých šancí. „První poločas od nás nebyl dobrý, Senco bylo určitě na začátku první půle aktivnější, ale od nějaké dvacáté minuty se hra vyrovnala a na každé straně se poté jedna velká šance zrodila. Druhý poločas už byl spíš boj ve středu hřiště,“ uvedl Kaufman.

Jeho tým se snažil zaskočit po zisku míče rychle překvapit defenzívu Doubravky. „Oni se snažili útočit po stranách, když jsme jim vzali balon a zrychlili hru, objevovala se logicky v obraně okénka. S tím má ale problém každé mužstvo. My jsme, bohužel, žádnou takovou situaci nedokázali zúročit v branku, i když jednu stoprocentní příležitost jsme na konci zápasu měli,“ podotkl kapitán hostů.

Skóre se mohlo měnit po třiceti minutách, na obou stranách zvonily několika vteřin tyče. „Jak jsem řekl, první poločas jsme neodehráli dobře a Doubravka se kolem třicáté minuty dostala po naší ztrátě k brejku, který jejich pravý záložník zakončil obloučkem mířícím do tyče. O chvilku později jsme utekli po pravé straně my, Voky starší (Vokáč I) dal balon pod sebe na Vokyho mladšího a ten trefil střelou z první také jen vzdálenější tyč. Bylo to takové typické nedáš - dostaneš. To byly asi nejvážnější brankové příležitosti prvního poločasu,“ popsal zvonící chvilku Kaufman.

Ani ve druhé půli gól nepadl. „Za nulu vzadu jsme rádi, málokdo z Doubravky odjíždí s čistým štítem. Ke konci druhého poločasu jsme však měli obrovskou šanci, kdy po prudkém centru zprava trefil výborně míč z jedné Karel Vajs. Bohužel už překonaného brankáře zastoupil jeden z obránců domácích a míč tělem vyrazil. To byla skutečně velká šance, která by zřejmě zápas rozhodla,“ litoval komárovský lídr. „Vyrovnané utkání. Měli jsme asi o něco více šancí než soupeř, ale remíza je nakonec spravedlivá,“ přidal svůj názor zkušený kapitán plzeňského celku David Novák.

Velikonoční víkend prožívá Komárov po šestém jarním kole stále bez prohry. „Je to tak, jsme za to moc rádi a vážíme si toho. Ale poslední tři zápasy jsou jen jednobodové, díky čemuž body do tabulky moc nepřibývají, a to nám úplnou radost nedělá. Remízy z venku jsou plusové, ale doma je potřeba vyhrávat, protože tabulka je vyrovnaná, každý bod je a bude potřeba. Teď nás doma čeká Soběslav, a to je další nepříjemný soupeř z předku tabulky. Věřím, že se dobře připravíme a už v tomto zápase zkusíme plně bodovat,“ předjímá Luděk Kaufman.

Doubravka – Komárov 0:0

Rozhodčí: Šimeček, Suchánek, Schveinert.

ŽK: Krejčí – Klimeš.

Diváci: 150.

FK Komárov: Šebek, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Lang, Vokáč I, Pužík, Vokáč II (66. Lehedza), Krejča (46. Zítek), Mojdl, Vajs (86. Srp). Trenér: Miroslav Nesnídal.

