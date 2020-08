/ROZHOVOR/ Na pozici stopera čelil atakům mladších protihráčů. Luděk Kaufman se svými komárovskými spoluhráči dlouho statečně drželi krok s druholigovým Ústím nad Labem. Jenže hosté dokázali zasadit důležitý úder chvíli před koncem, a tak poslední zástupce Berounska v Mol Cupu vypadl po prohře 1:3. Obránce Komárova odpovídal na dotazy Deníku.

Utkání Komárov proti Ústí nad Labem se hrálo ve středu 26. srpna. | Foto: Deník / Michal Bílek

Luďku, středa byla ve znamení svátku vašeho v kalendáři i fotbalového. Jak to jde dohromady?

Těšil jsem se na to, je to pro mě speciální den. A hlavně specifický zápas jak pro mě, tak pro Komárov. Dopadl asi tak podle mého přání. Jen je škoda, že to neskončilo jen 1:2, zbytečně jsme to otevřeli. Mohli jsme prohrát jen o gól, což by bylo hezčí.