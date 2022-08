Byla to vaše domácí premiéra v Komárově, byl jste nějak nervózní?

Nervozita je asi silné slovo. Nicméně na mě celkem doléhala tíha okamžiku. Byl to pro Komárov historicky první domácí zápas v divizi. Chtěli jsme divákům i sobě dokázat, že bod z Mariánek nebyla náhoda a že máme na to potrápit kteréhokoliv soupeře. Každopádně to ze mě spadlo při prvním hvizdu a pak jsem si užíval celých devadesát minut.

Co jste říkal divácké návštěvě (310 fanoušků)?

Návštěva byla super. Potvrdily se naše domněnky, že spousta lidí bude zvědavých na to, jak jsme na tom. Věřím, že jsme je uspokojili třemi body, spoustou šancí a hezkým fotbalem.

Které situace byly pro vás nejošemetnější?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že to nebyla tyčka a břevno v prvním poločase, ale jak vždy říkávám, mít dobře postavenou bránu je základ. Z těch, se kterýma jsem mohl něco dělat, to byla střela v prvním poločase. Šla sice doprostřed, ale balón jsem moc neviděl a někdo mi ho tam trochu tečoval. Naštěstí šla do místa, kde jsem stál, a tak z toho nic víc nebylo.

Vyhrálo se 1:0, nula na kontě určitě potěší?

Nula mi udělala radost. Nicméně ne kvůli mě samotnému, ale kvůli tomu, že to potvrzuje výbornou práci celého týmu v defenzivě. Soupeř si na rozdíl od nás moc šancí nevytvořil a za to patří klukům velký dík. Tak mi příspěvek do kasy za první nulu dělá vlastně i radost.

Komárov má čtyři body, panuje spokojenost?

Spokojenost je velká. Každopádně po tom, co jsme během přípravy našli svůj herní styl, jsem věřil v sedm bodů z prvních tří zápasů. Tak jsme na dobré cestě toho dosáhnout.

Jaké byly oslavy spojené s historickou výhrou a zápisným?

Vzhledem k tomu, že to byl první domácí zápas, byly oslavy spojené s bujarým zápisným. Takže jsme si to užili se vším všudy a ještě více utužili týmového ducha.

