Sedmé místo. Výborný závěr podzimní části fotbalové divize vynesl hráče Českého lva-Unionu Beroun takhle vysoko. I díky výhře v posledním kole v Sedlčanech.

ČLU Beroun - Klatovy 1:1 (0:0) PK 11:10 | Foto: Pavel Paluska

V Sedlčanech se hrál na závěr souboj o lepší postavení po podzimu. „Vzhledem k tomu, že se nám na konci podzimní části sezony podařilo získat hodně důležitých bodů, jsme jeli do Sedlčan s tím, že nemůžeme nic ztratit a případná výhra nás posune do klidného středu tabulky, což se nám nakonec povedlo,“ věděl před utkáním středopolař ČLU Lukáš Sklenář. Do kabin odcházely oba týmy o přestávce bez gólového zářezu. „Sedlčany měly více ze hry, ale my jsme měli více šancí po celý zápas, avšak bohužel jsme nedokázali nic proměnit. Dvě nastřelená břevna, několik neproměněných šancí po standardkách nebo samostatných únicích a nakonec neproměněná penalta Lhotky,“ vypočítal aktivity hostujícího celku Sklenář.