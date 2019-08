/FOTOGALERIE/ Souboj dvou divizních týmů v předkole Mol Cupu jsme v Deníku už popsali. Český lev-Union Beroun porazil Tatran Rakovník 3:0 a na své sociální síti přidal hodnocení utkání, po němž se může těšit na druholigovou Duklu Praha.

"V prvním soutěžním utkání nové sezony jsme na hřišti Na Ostrově přivítali celek Tatran Rakovník, a to v předkole národního poháru. Motivací pro oba týmy byl los následného prvního kola, který vítězi tohoto duelu přisoudil ligovou Duklu Praha. Úvod utkání vyšel našemu týmu znamenitě a dvě branky v rozmezí úvodních dvaceti minut určily ráz utkání. Tatran se trvale snažil nepříznivý stav korigovat, ale jeho útočná fáze postrádala jak moment překvapení, tak větší individuální kvalitu.Naopak těsně před pauzou mohl být náš náskok ještě vyšší, ovšem zpětná přihrávka na dva naše volné hráče nebyla dostatečně přesná. Co nevyšlo na konci první půle ale vyšlo už v úvodu té druhé. Další rychlý kontr a Márovo (Horel) zakončení znamenalo vedení 3:0. Marek Horel měl následně na noze i hattrick, ale po rohovém kopu trefil z bezprostřední blízkosti jen brankáře hostů. I přes třígólové manko ale Tatran utkání nezabalil a snažil se ještě vrátit do zápasu. Narážel ovšem na naší dobře organizovanou obranu a jistého Šebka v brance. Ten se nakonec po zápase mohl radovat z čistého konta a celý tým pak z postupu do dalšího kola, v kterém přivítáme ve středu 14.srpna od 17 hodin celek FK Dukla Praha."