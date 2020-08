Pro fanoušky je Sokol Lom téměř neznámým celkem. „Název Lom má tento oddíl jen ve své hlavičce a ve své podstatě sdružuje pouze divizní celek dospělých, bez jakékoliv další hráčské základny. V roce 2016 začínal Lom v okresním přeboru a následovaly čtyři postupy v řadě.

Své zápasy pak hrají na hřišti oddílu FC Táborsko, a to z důvodu svého nevyhovujícího areálu. Co se týče přípravy na něj, byla vlastně výrazně jednodušší než na ostatní celky, kde může být více proměnných. U těchto celků je základ prakticky dán těmi jmény v kádru a odchylky jsou minimální. V našem případě se navíc jednalo o jejich první domácí zápas v divizi,“ uvedl své znalosti trenér Berouna Martin Pech.

V dresu Lomu nastupuje i jedna velká ikona. „Pro většinu lidí je jejich nejznámějším hráčem Jan Šimák. Jinak celá šíře kádru pochází z Táborska, Českých Budějovic či Písku. Většina z nich má za sebou zajímavou a pestrou minulost, hráči Lomu mají bezesporu fotbalovou kvalitu,“ připustil kouč hostujícího celku.

Domácí se ujali vedení ve 23. minutě Chotovinským. Navíc pak přišel těsně před přestávkou druhý úder Lomu v podání Marka Nováka. „Inkasovali jsme z úplně poslední akce první půle. Samozřejmě je velký rozdíl jít do druhého poločasu s jedno nebo dvougólovým mankem, takže to pro nás všechny bylo těžce stravitelné,“ zlobil se Pech.

„V samotném zápase jsme zahazovali jednu šanci za druhou. Především v prvním poločase, ale i v tom druhém jsme měli dost šancí. Hra byla dobrá a po třetí brance jsme si utkání již užívali, musíme se ale zlepšit v zakončení. Po přestávce Beroun přidal a opticky s námi srovnal krok, ale myslím, že i tak jsme měli víc ze hry my,“ zhodnotil utkání domácí trenér Marek Císař.

Ve druhém poločase pak přidali domácí třetí gól z penalty. „Davida Počtu ve spletité situaci trefil míč ve skluzu do ruky a hlavní rozhodčí tento zákrok posoudil jako pokutový kop. Výsledkově proměněná penalta asi rozhodla, ovšem my jsme se snažili zápas zdramatizovat až do samého konce,“ řekl Martin Pech, který dodal: „My jsme navíc měli dostatek příležitostí ke vstřelení branek. Více v druhé půli, ale bohužel pro nás soupeř ve vlastním pokutovém území dokázal vše zablokovat nebo jsme nezvolili ideální řešení. Každopádně na předvedený výkon v druhé půli v Táboře chceme navázat o dalším víkendu, kdy doma přivítáme vedoucí Přeštice.“

Lom – ČLU Beroun 3:0 (2:0)

Branky: 23. Chotovinský, 45. Novák, 65. Neužil PK. Rozhodčí: Šedivka, Dujsík, Braun. ŽK: Slavík, Šimák, Novák – Lhotka, Pipiška, Počta J. Diváků: 260.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Pelikán, Pipiška, Počta D., Počta J., Sklenář, Lacina, Lhotka, Břížďala, Soukup (60. Melecký), Poslední (55. Krůta). Trenér: Pech.