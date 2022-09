Úspěšný střelec tochovické hráče dobře zná. „Je to pravda, že kluků tam znám hodně, buď jsou to moji bývalí spoluhráči a nebo se známe z působení v Příbrami. Nejvíc jsme toho odehráli společně s Ondrou Beranem,“ řekl Martin Polák, který vypíchl to, na co si chtěly Hořovice dát pozor: „Věděli jsme, že Tochovice mají dobrý přechod do útoku. Snaží se prezentovat kombinační hrou a to jsme se snažili eliminovat.“

Do kabin se šlo o přestávce za bezbrankového stavu. „Trošku jsme se vystříleli s Mariánskými Lázněmi, protože ani teď, tak s Domažlicemi jsme nedali gól,“ smutnil trenér Tochovic Erik Šlechta. Jeho svěřenci před dvěma týdny vyhráli 6:1, nyní však podruhé za sebou odešli bez vstřelené branky. Přitom v duelu s Hořovicemi měli šancí dost, ale přízemní střelu směřující do brány odvrátila obrana hostů a následná hlavička ke konci první půle mířila vysoko nad Blehovu bránu. „Už před zápasem jsme si v kabině říkali, že to bude hodně o soubojích. O poločase jsme si to akorát opakovali, věřili jsme, že naše šance přijde,“ uvedl Polák.

Jeho tým přežil prvotní perném chvíle v druhém poločase. Deset minut po přestávce prchal obraně hostů Jendruščák a v úniku mířil mezi nohy, jednadvacetiletý brankář Bleha ale míč vyrazil. Stejně tak si poradil se šancí Pecha, který se dostal před bránu po pravé straně a jeho pokus vyrazil na brankář roh. Následoval nejlepší okamžik Blehy, když vytáhl zázračně do břevna Sirotkovu hlavičku. „Po přestávce nás podržel Ondra Bleha, který nebezpečnou hlavičku skvělým zákrokem vyrazil na břevno a míč naštěstí skončil v zámezí,“ zatleskal gólmanovi střelec rozhodujícího gólu.

Poté, co Hořovice přežily nápor Tochovic, tak samy udeřily. Polák rozjel akci po straně a po centru přes celé vápno zakončil přesně, i když trochu akrobaticky k tyči. „Vosty (Vostárek) mi poslal krásný balón na zadní tyč a já jsem ho trefil v takových polonůžkách ze vzduchu k tyči,“ popsal rozhodující trefu hořovický hráč.

Ten však musel za chvíli jít z placu. „Musel jsem v 74. minutě střídat kvůli zranění, ale věřil jsem, že to kluci už zvládnou,“ prozradil Polák.

Hořovice dohrávaly bez vyloučeného Kušky, jenž byl vyloučen čtyři minuty před koncem za zdržování hry, když se postavil před balón a odmítal od něj odstoupit. „Za mě klukovská věc, nevím jestli si uvědomoval, že má žlutou. Chybět příště určitě bude, ale máme v kádru kluky, kteří ho v dalším zápase určitě nahradí,“ věří Martin Polák, který byl s výhrou spokojen: „Chtěli jsme odvézt tři body a to se povedlo, takže spokojenost hned po utkání převahovala.“

Tochovice – Hořovice 0:1 (0:0)

Branka: 66. Polák.

ŽK: 1:4.

ČK: 86. Kuška (HOŘ).

Rozhodčí: Paták, Kříž, Mičan.

Diváci: 120.

SK Hořovice: Bleha, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Wacker (46. Zítek), Polák (74. Veselý), Vostárek, Bělohlávek (92. Šíma), Čapek (62. Kyncl). Trenér: Ivan Pihávek.

