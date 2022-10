Hořovičtí dobře věděli, že je čeká těžký zápas a hned v úvodu se o tom i přesvědčili. První šanci zápasu měl domácí Čapek, hlavou ale netrefil bránu. Vzápětí se k míči dostali hosté, využili nedůraz domácí obrany a ve 3. minutě se dostali Krejčiříkem do vedení. Rychle obdržená branka Hořovice zaskočila a Klatovy se snažily přidat další gól, tentokrát už ale byla jejich obrana připravena lépe. Poté začali domácí hráči víc držet balón a dostávat se do zakončení. Nebezpečně stříleli Polák a Mareš, obě střely ale byly sraženy na rohový kop. Ani spousta standardních situací neohrozila hostujícího brankáře a tak se šlo do kabin za stavu 0:1.