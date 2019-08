Branky: 13., 56. a 83. PK Horel, 47. Krejča Matěj - 72. Toman. Rozhodčí: Hodek, Pálek, Fencl. ŽK: Král – Völfel, Králíček, Cettl, Brejník. Diváků: 140. Český lev-Union Beroun: Šebek, Horel (84. Vávra), Počta D., Král, Poslední, Pelikán (88. Tlamsa), Soukup (62. Krůta), Počta J., Břížďala, Sklenář (46. Pipiška), Krejča (88. Pošmurný).

Domácí poslal do vedení Marek Horel a o poločase se šlo do kabin za stavu 1:0. Nedělní dopoledne ostrostřelci domácích šmakovalo, když po brance Krejči přidal svůj druhý gól. Nakonec dokázal Horel odpovědět na snížení Tomana gólem z penalty. Parádní vstup Berouna do divizní sezony odměnili diváci na Ostrově potleskem.

Po utkání odpovídal na dotazy Deníku berounský Matěj Krejča:

Hned v prvním kole divize jste naskočil do vítězné sestavy. Pociťoval jste nějakou nervozitu před začátkem utkání?Nervozita byla určitě z mojí strany veliká, ale díky klukům a hlavně trenérovi byl ten tlak menší, trenér mi hodně věřil, a proto se mi hrálo o dost lépe.

Porazili jste Jindřichův Hradec o tři góly, bylo to lehké utkání?Byl to důležitý vstup do nové sezony a myslím si, že jsme ho zvládli skvěle. Určitě to nebyl lehký soupeř, měl své kvality, ale náš tým dominoval po většinu utkání.

Váš gól padl těsně po obrátce.Mému gólu předcházela bojovnost spoluhráčů, díky kterým se ke mně ten balon vůbec dostal a pak už to byla povinnost zakončit.

Co říkáte střelecké potenci Marka Horela?Mára je velice kvalitní hráč a pro náš tým je stále platný, vážíme si ho, známe jeho kvality, které jsou velké, je to berounský Messi a také můj skoro táta (smích), tři góly jsou pro něj na denním pořádku.

Ve středu hrajete první kolo poháru s Duklou, jak se těšíte?Na zápas se moc těším a doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce lidí, protože bez nich by naše výkony byly poloviční, bude to jak pro nás, tak pro ně veliký zážitek.