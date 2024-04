Fotbalisté Komárova ve 24. kola Fortuna Divize A nestačili v meziokresním derby na soupeře z Rokycan. Hosté byli hladovější, ve druhém poločase vstřelili dvě branky a za Středočechy v nastavení jen snížil Suchý. Rokycany tak zvítězily 2:1.

Jakub Lukavský (Komárov) góly dávat umí, tentokrát ale při penaltě selhal a poslal ji do tyče. | Foto: Deník/ Jan Bežó

Hosté z plzeňského kraje jsou ve formě. Gólově je táhne staronová posila David Kroc, jenž komárovského brankáře Míku v úvodu ohrozil střelou z úhlu. Po následném rohovém kopu se Kroc dostal do zakončení znovu, ale trefil jen boční síť.

Ve zbytku prvního poločasu se hrálo bez větších příležitostí. To na startu druhého dějství se Eger hnal za dlouhým nákopem a před prázdnou brankou viděl osamoceného Kroce, kterému nedělalo problém poslat hosty do vedení.

Obrovskou šanci na vyrovnání vypracoval Nedvěd, kterého v pokutovém území fauloval Horváth. Rozhodčí Vychodil ukázal na penaltový puntík, jenže Lukavský trefil pouze tyč Houdkovy branky.

V 65. minutě byl vyloučen hostující Rybař, když nedovoleně zastavil unikajícího Lehedzu. Obrovskou šanci spálil Ženíšek, který se možná až překvapivě po standardní situaci ocitl osamocený před Houdkem a ten jeho střelu vyrazil. Místo vyrovnání oslabené Rokycany zvýšily náskok, když Černý přizvedl autové vhazování a obloučkem hlavou dostal míč mezi tři tyče.

V nastavení domácí zkorigovali skóre Suchým, vyrovnat už se jim ale nepodařilo.

Sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman: „Vyrovnaný zápas s tím, že naši neměli takovou energii jako v předchozích zápasech. Nehrál Mojdy, Půža a mimo dalších zraněných do zápasu po červené kartě nemohl nastoupit ani Michal Nový. Věděli jsme, že to nebude snadné, ale je pravda, že Rokycanům také chyběli někteří hráči ze základní sestavy, takže to bylo asi podobné. Oni dali gól, pak šli do deseti a my měli tři velké šance včetně penalty, kterou jsme neproměnili. Za mě to byl vyrovnaný zápas, ale nemůžu říct, že by hosté vyhráli nezaslouženě. Hráli dobře a můj subjektivní pocit ze hry je takový, že chtěli více než my. Kdybychom proměnili naše největší šance včetně té penalty, asi by to vypadalo jinak. Možná by zápasu slušela remíza, ale na to se nehraje. Rokycany vyhrály a my musíme bodovat v dalším domácím zápase s Katovicemi.“

Ten je naplánován na sobotu 4. května od 10:30 hodin.

Komárov - Rokycany 1:2 (0:0). Branky: 93. Suchý - 49. Kroc, 71. Černý. ČK: 65. Rybař (Rokycany). Rozhodčí: Vychodil - Novotný, Panský. Diváků: 223.

Komárov: Míka (50. Lorenz) - Nedavaška, Ženíšek, Suchý, Lang - Nedvěd, Soukup, Vokáč (77. Vajs), Šmíd - Lukavský, Lehedza.