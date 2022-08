Panovala před utkáním nervozita nebo naopak odhodlání?

Myslím, že nějaká velká nervozita nebyla. Možná někteří mladší kluci mohli trochu být, ale to je v pořádku. Na hřišti to z každého rychle spadne.

Soupeře jste brzy přečetli a především v první půli byli lepším týmem.

Hráli jsme velmi dobře z bloku a skvěle organizovaně. To dělalo soupeři velké problémy. Myslím si, že vůbec nevěděli, jak na nás hrát a proto jsme byli v první půli nebezpečnější co se týká gólových šancí.

V prvním poločase vám trestňák ještě gólman domácích chytil, ale pak jste vstřelil gól.

Tresňák byl celkem z dálky, ale zkusil jsem to na branku a gólman to hezky vyrazil na roh. Šel jsem pak zahrát rohový kop, který propadl až na zadní tyč, kde to vrátil zpět na mě Žéňa (Ženíšek), balón jsem netrefil čistě, byl to takový koník o zem, jak se říká. Gólmana to přeskočilo, otřelo se to ještě o břevno a padlo do branky.

Tím gólem jste se zapsal do historie komárovské kopané. První branka v divizi, uvědomil jste si to?

V ten moment a po celý zápas vůbec ne. Soustředil jsem se na hru a abychom odvezli nějaké body. Samozřejmě hned po zápase mi to bylo předhazováno, že to bude drahý (smích).

Pak se ještě přepisovaly další milníky, první žlutá, první získaný bod.

Historický moment to určitě je, ale nejen pro mě, ale pro celý Komárov. Když jsem přicházel do Komárova, tak se hrál okres. Teď tu máme divizi, takže je to podle mě taková menší pohádka!