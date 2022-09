Do utkání vstoupil Komárov dobře, navíc šel do vedení a měl další příležitosti. Hráli vaši svěřenci podle planu?

Úvod utkání, asi tak sedm minut, patřil Doubravce, ale pak jsme hned měli šanci a převzali iniciativu. Vypracovali jsme si šance a v šestadvacáté minutě šli do vedení. O deseti minut později to bylo dva nula a v tu chvíli jsme hráli velice dobře.

Na co jste hráče upozorňoval o přestávce?

Vedli jsme 2:0 a chtěli jsme pokračovat v aktivní hře. Znovu se potvrdilo, jak může být stav 2:0 ošidný. Připravovali jsme se na to, ale nebylo to nic platné.

Čím si vysvětlujete výpadek ve druhé půli a otočku vývoje ve prospěch Senca?

Doubravka neměla co ztratit, zvýšila aktivitu a my naopak vypadli z role. V úvodu druhé půle jsme ještě měli šanci, ale neproměnili ji a následujících dvaadvacet minut bylo strašných. Nefungovalo vůbec nic a za stavu 2:3 jsme byli zralí na ručník.

Tým se ale nevzdal, pomohlo střídání?

Nejdříve jsme změnili rozestavení a hned to přineslo vyloženou šanci. Žéňovi (Ženíšek) míč vykopl obránce z prázdné branky, ale zdálo se, že to nejhorší máme za sebou a začali se zvedat. Poslali jsme tam dva čerstvé hráče a tentokrát tomu dali nový impuls. Zvláště důrazný Vaníček měl lví podíl na obratu. Musím ale pochválit i Petyho (Peták), který rychlostí zaměstnával obranu hostí.

Co říci na výkon Jakuba Lukavského?

Čtyři branky hovoří za vše, k tomu není potřeba nic dodávat! Jen aby mu vydrželo zdraví a branky budou přibývat.

Jak jste spokojen s takto vybojovanými třemi body?

Spokojen samozřejmě jsem, i když ten průběh mohl být klidnější. Mrzí mě herní výpadek v první polovině druhé půle, kdy nás soupeř přehrával a dostali jsme tři laciné branky. Na druhou stranu obrat na konci zápasu, tak to se hned tak nevidí. Musíme se z toho poučit, protože příště by se to už rozhodně povést nemuselo. Tři body jsme potřebovali a vzhledem k průběhu celého utkání je získali zaslouženě.