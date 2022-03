Jeho celek se připravoval na odvety doma a podle Pecha povedeně, sehrál i dostatek utkání. „Celá paleta byla koncipována především na utkání s divizními celky. V těch se prostřídalo velké množství hráčů, i s rotací na pro ně netradičních postech. S asistentem Michalem Červenkou nám ukázaly případnou univerzálnost jednotlivých hráčů, či jaké vazby mohou fungovat,“ říká Pech.

Hořovice odehrály více příprav v domácím prostředí. Tým naplno převzal zkušený trenér Ivan Pihávek. „Cílem a snahou celého klubu je záchrana áčka v divizi, udržení dorostu v soutěži a postup béčka. Doufám, že se vše podaří,“ prozradil mety klubu od Remízku Pihávek.

Do bojů o záchranu vstoupily oba celky s trochu pozměněnými kádry. „Z našeho pohledu tou nejdůležitější změnou je, že se nám pomalu vyprazdňuje marodka a i dlouhodobě zranění hráči už se vracejí do tréninku. Dále se od začátku přípravy do kádru vrátil zkušený Marek Horel a zapojili se i zahraniční hráči,“ řekl berounský Pech. „Mužstvo jsme se snažili doplnit hlavně v ose sestavy. Přišlo asi šest hráčů. Pevně doufáme, že se nám všem podaří udržet soutěž a fanouškům se bude líbit i předváděná hra našeho mladého týmu,“ plánoval hořovický kouč Pihávek.

Jako poslední posilu představily Hořovice Lukáše Puchmertla, který se vrací domů z několikaleté příbramské mise. V berounském dresu zaujaly ukrajinské posily, ale těžko odhadovat, jak to s nimi bude.

„Na tuhle otázku asi nikdo nezná odpověď. Jako klub jim ale poskytneme veškerou součinnost k řešení jejich situacea potřeb,“ podotkl Pech.

A s čím budou oba týmy spokojeny po skončení odvetné části? „Být po třicátém kole na nesestupovém místě,“ má jasno Martin Pech. To by se určitě líbilo i v Hořovicích.

