Ani na hřišti posledního Chebu se nepodařilo diviznímu Hořovicku bodovat. „Cheb byl lepším mužstvem. Chyběli nám nemocný Mareš a pracující Balvín. Chybí nám kvalita kádru hodná divizní úrovně,“ uznal trenér Hořovicka Petr Himl. Ten se musel obejít i bez Novotného, který v týdnu ukončil své působení v týmu.

Poslední utkání podzimní části sezony se hrálo na chebské umělé trávě a při umělém osvětlení. Pro hosty trochu nezvyk, přesto vstoupili do utkání lépe. Na konci první čtvrthodinky poslal Hořovicko do vedení Tomáš Březina. „Gól padl po střele ze střední vzdálenosti. Tomáš Březina to hezky trefil. Míč skočil těsně před brankářem a zapadl k tyči,“ popsal radostný okamžik Petr Himl.