Ani vyhraný úvodní poločas nepomohl divizním fotbalistům Berouna přerušit už šest zápasů trvající sérii porážek. Hosté z Mariánských Lázní otáčeli čtyřmi góly ve druhém poločase a třetí výhrou v řadě poskočili do lepší poloviny neúplné tabulky.

Fotbalisté Hořovic si po šestibrankovém výprasku v Katovicích v divizi příliš chuť nespravili, Klatovům doma podlehli 0:3. | Foto: Jan Škrle

Svěřenci trenéra Laciny se dostali prvním gólem Landy po letním návratu do klubu těsně před přestávkou do vedení, po vyrovnání rozhodla o vítězi až závěrečná desetiminutovka. Autor do té doby jediného gólu hostí Roman Popovič v ní stihl s přispěním dvou penalt čistý hattricky a hlavně jeho zásluhou skončil zápas 1:4.