„Měli jsme dlouhou a těžkou přípravu, takže jsme se na to všichni těšili, až si opět po dlouhé době zahrajeme mistrovské utkání. Bylo to dost náročné, úplně něco jiného než přátelské utkání, které jsou v uvozovkách ve volném tempu,“ přiznal hořovický Martin Kuška.

Mladík piloval proti plzeňskému soupeři lajnu. „Od trenérů jsem měl úkoly z pozice beka hodně podporovat ofenzivu a zároveň zodpovědně si držet obranu, takže to bylo nahoru dolů a to mi vyhovuje,“ uvedl Kuška, který popsal dění v kabině za nepříznivého poločasového stavu 0:1: „O přestávce jsme říkali, že do druhého poločasu máme hromadu času a půjdeme do toho naplno. Hodně nám zkušení hráči pomohli, namotivovali nás a zároveň zklidnili.“

K vyrovnání došlo dvě minuty před koncem. „Ocitl jsem se ve vápně po centru Tomáše Hlídka a vystřelil jsem pravou nohou do sítě, gólman neměl šanci,“ usmíval se střelec vyrovnávacího gólu Martin Kuška, který dodal: „Byla to velká euforie, když jsme se konečně prosadili ke konci zápasu, ale cítili jsme, že jsme byli mnohem víc nebezpeční. Například v nastavení nám chyběl kousek od gólu do prázdné branky, takže řekl bych spokojenost, ale určitě jsme měli i na tři body.“

Rozšířit svůj bodový zisk mohou Hořovice v sobotním utkání, v němž nastoupí od 17 hodin na hřišti Spartaku Soběslav.