Ondřej Jícha dnes 16:21

Fotbalisté Králova Dvora jako první z celku z Berounska zahájí mistrovskou ligovou sezonu 2024/2025. Už v pátek hráče vstoupí do prvního čtvrté nejvyšší soutěže domácím utkáním s Doubravkou. Cíl do sezony mají jasný. Co nejrychleji se vrátit do třetí ligy, ze které na jaře po dlouhých 17 letech spadli.