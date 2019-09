Branky: 57. Horel - 55. Krásný. Rozhodčí: Gunitš. ŽK: 1:3. Diváci: 100.

Český lev-Union Beroun: Šebek (91. Hůla), Horel, Počta D., Pipiška, Břížďala, Soukup (79. Lhotka), Krejča, Štrougal, Sklenář (55. Krůta), Poslední, Vopěnka (24. Pelikán). Trenér: Podzemský.

„Jako na každý tým jsme chtěli hrát naší hru, což se nám moc nedařilo, a proto jsme si nevytvářeli tolik příležitostí, kolik bychom potřebovali,“ uvedl středopolař domácích David Soukup. „Bohužel hned na začátku druhého poločasu jsme zaspali začátek a dostali brzký gól, což nás nakoplo. Po nádherné přihrávce Pipiho (Pipiška) za obranu se prosadil Mára Horel. Při penaltách už jsme měli výhodu dvou gólů, bohužel jsme to nevyužili a nakonec z toho bylo velké drama, naštěstí pro nás se šťastným koncem,“ usmíval se Soukup.

„V Berouně to bylo bojovné utkání. Po třech porážkách v řadě jsme se potřebovali od něčeho odrazit, takže bod po tom všem, co se na hřišti dělo, bereme. Škoda, že jsme vedení neudrželi delší dobu a rozhodčím to trošku neztížili,“ ulevil si univerzál Klatov Michal Lukeš, jenž byl smutný z řízení duelu ze strany sudích. Nutno dodat, že Klatovy si takto stěžují po venkovních utkáních, zato doma hrají „skvěle“. „Za bod navíc jsme určitě rádi, ale teď pro nás bude důležité utkání venku, které chceme zvládnout a napravit tak předchozí venkovní zápasy,“ dodal David Soukup.

Hořovicko - Přeštice 1:2 (0:2)

Branky: 75. Bělohlávek - 16. M. Růžička PK, 28. Strejček. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 2:4. Diváci: 110.

FK Hořovicko: Koten M., Hlídek (72. Klimeš), Machurka, Mencl, Kuchař, Balvín, Smetana (63. Bělohlávek), Pyšek, Zítek (84. Hegedüs), Březina, Mach.

„Na vedoucí celek jsme se připravovali především nácvikem postupného útoku a zakončení. V prvním poločase jsme si vytvořili hned několik brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. V druhé půli jich už bylo méně,“ uvedl trenér Hořovicka Petr Himl, který přidal poznatek: „Řekl bych, že jsme po herní stránce dominovali, a to je dobrý předpoklad do budoucna.“ Přes solidní hru ale domácí o půli prohrávali 0:2. „Při první obdržené brance šla průniková přihrávka mezi naše obránce, kteří si nepohlídali náběh a jeden z nich fauloval soupeře ve vápně, z čehož pramenila penalta. Druhý gól padl po pěkném centru do vápna na neobsazeného útočníka, který hlavou zvýšil na 0:2,“ popsal góly hostů Petr Himl.

„Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na hru soupeře. Měli jsme celkem problémy v rozehrávce. Nicméně jsme do konce poločasu dokázali vstřelit dva góly a měli i další šance. Druhé dějství bylo vyrovnané. Domácím po kontaktní brance narostla křídla a zlobili nás,“ uvedl po zápase trenér přeštického lídra Stanislav Purkart. Domácím se podařilo zásluhou Ondřeje Bělohlávka snížit. „Na 1:2 jsme snížili takovým šťastným gólem nególem, který byl darem za náš tlak a touhu výsledek otočit. Od našeho hráče se míč odrazil do branky soupeře, pan rozhodčí chvíli váhal, ale nakonec branku uznal,“ řekl trenér Hořovicka, který se držel stejně jako diváci v závěru za hlavu: „V závěru jsme měli velikou příležitost přímo před brankářem, chyběla lepší orientace v prostoru a klid.“