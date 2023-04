Wackerova hlavička rozhodla o zisku tří bodů pro Hořovice v diviznímu duelu proti pražské Aritmě.

Divize: Hořovice - Aritma 1:0. | Foto: Vojtěch Fairaisl

JAN BEŽÓ, VOJTĚCH FAIRAISL

Začátek zápasu, který se hrál pod Remízkem na umělce, patřil Hořovicím. „Nekoukali jsme na tabulku, prostě jsme chtěli tři body a pro ty jsme si šli,“ zdůraznil domácí Nikolas Wacker, který dodal: „Hra byla podle mě vyrovnaná, nějaké velké šance z obou stran jsme moc neviděli.“ Velká příležitost domácích přišla ve 29. minutě, když po faulu na Čapka zahrával standardní situaci z hranice velkého vápna Mareš, ten zamířil nad branku.

Domácí dobrým pohybem na známém povrchu narušovali rozehrávku hostů a sami se dostávali do průniků zejména po stranách hřiště. Ve 40. minutě Záluský vhodil míč na Vostárka, ten mu ho vrátil a Záluský měl spoustu času na centr. Nadýchaným míčem našel hlavu Wackera a ten balón tečoval za záda brankáře. „Házeli jsme aut, Vosty sklepnul na Zaluma a ten mi poslal krásný banán přímo na hlavu a já to jen lízl na zadní tyč,“ popsal rozhodující okamžik Wacker.

Ve druhém dějství se hra úplně vyrovnala. „O přestávce jsme si říkali, ať pokračujeme tak, jak jsme skončili. Aritmu jsme nějak moc extra do stoprocentní šance nepustili,“ řekl hořovický záložník. Obrovskou šanci přesto měla Aritma v 58. minutě, kdy jeden z hostů po centru vystřelil těsně vedle tyče. Poté se Hořovice zatáhly a čekaly na to, co hosté vymyslí. „V osmdesáté minutě jsem střídal a nervozita tam byla, to je jasné,“ uvedl Wacker. Zvláště brankář Aritmy Roub porážku těžce kousal už v průběhu utkání a hádal se i s diváky. Nakonec domácí hosty do žádné větší šance nepustili, většinu pokusů zlikvidovala obrana a to, co prošlo, s přehledem pokryl Koten.

Z těžkého utkání tak braly Hořovice tři důležité body. Další zápas sehrají modrobílí v sobotu 15. dubna od 16:30 na hřišti Klatov. „Tři body jsme oslavili, ale příští týden nás čekají Klatovy, a tam chceme potvrdit formu,“ těší se Nikolas Wacker.

Hořovice – Aritma Praha 1:0 (1:0)

Branka: 40. Wacker.

Rozhodčí: Vychodil, Novotný, Kotalík.

Žluté karty: Puchmertl, Mareš, Šíma - Roub, Kalina, Mereš, Štěpánek, Frnoch, Červený.

Diváci: 200.

SK Hořovice: Koten, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Veselý, Mareš, Wacker (80. Kos), Vostárek, Landa, Čapek (70. Königsmark), Záluský (61. Šíma). Trenér: Ivan Pihávek.

