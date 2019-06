Český lev-Union Beroun se vydá do sestupem ohroženého Tachova, duel tam začíná v 17 hodin.

Jak hrály oba celky před týdnem?

ČLU Beroun – Dobříš 3:2 (1:2)

Branky: 23. a 89. Horel, 56. Procházka vlastní - 31. Šrain J., 41. Talůžek. Rozhodčí: Průcha, Štuk, Vychodil. ŽK: Šrain, Maryška. Diváků: 100. Český lev-Union Beroun: Hůla, Sklenář (75. Král), Počta D., Lhotka (46. Rigo), Počta J., Břížďala, Pipiška (46. Krůta), Ježek, Poslední (61. Soukup), Štrougal (46. Krčma), Horel.

Beroun se dostal do vedení zásluhou Marka Horela, ale bojující Dobříš dokázala do poločasu otočit. O přestávce sáhl domácí trenér Petr Podzemský hned ke třem střídáním. Úder do vlastních řad po obrátce zasadil vlastním gólem dobříšský Procházka, a když minutu před koncem zacílil přesně Marek Horel, mohli berounští fotbalisté slavit vydřenou výhru.

Hořovicko – Čížová 0:4 (0:1)

Branky: 39. a 48. Chytrý, 50. Krasnyanyk, 60. Jirouš. Rozhodčí: Kyncl, Teuber, Nedvěd. ŽK: Balvín, Kuchař (oba HOŘ). Diváků: 130. FK Hořovicko: Grégr, Bělohlávek, Krupička, Zítek (59. Šum), Kuchař, Pyšek, Přibyl, Andrle (67. Hošťálek), Machurka, Balvín (77. Kuška), Klimeš.

Dobrou formu nemohli na hřišti potvrdit nemocný Jan Mach a pracovně zaneprázdněný Pavel Borkovec. Na druhou stranu se do sestavy domácích vrátil Jiří Machurka. První poločas byl vyrovnaný, přesto se hosté dostali po laciném gólu do vedení. Po obrátce potvrdil druhý tým divizní tabulky své kvality a přidal ještě tři góly.