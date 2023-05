Na hřištích soupeřů prahnoucích po bodech vedoucích k uklidnění nastoupí v sobotu shodně od čtvrt na jedenáct Hořovice i Komárov v dalším kole divizní A skupiny.

Divize: Klatovy - Hořovice 2:3. | Foto: Jindřich Schovanec

Hořovice po středeční veledůležité výhře v dohrávce v Klatovech hrají v Mariánských Lázních. „Po delší době hrajeme doma, a to proti velmi dobrému soupeři, kterým Hořovice bezesporu jsou,“ poukazoval trenér Mariánských Lázní Aleš Zach na kvality soupeře. „My na nic takového nesmíme koukat, opět se zodpovědně připravíme a budeme chtít uspět, abychom se zase o krůček přiblížili k cíli, který jsme si před jarem dali,“ připomněl Zach záchranářský cíl. Zatímco domácí Viktoria je na dvanáctém místě vyrovnané tabulky se 34 body, Hořovice jsou páté se 40 body. Na jistotu záchrany jim teď schází šest bodů.

Komárov je sedmý s tříbodovou ztrátou na Hořovice. Před týdnem si připsal povinné vítězství nad poslední Horní Břízou v poměru 3:0. „Podcenění nepřicházelo v úvahu, všichni jsme věděli, co je ve hře. Museli jsme získat tři body, abychom se ve vyrovnané tabulce posunuli nahoru. Spíš šlo o zklidnění a trpělivost,“ vrací se k utkání trenér Komárova Miroslav Nesnídal, který viděl úvodní dva góly z lavičky takto: „První branka padla v sedmnácté minutě. Situaci jsme si připravovali odzadu, až se dostal balón k Mojdymu (Mojdl) na pravé straně, Vojta Zítek si krásně naběhl zleva a hlavou uklidil k tyči. Přesný centr, přesné zakončení a my se mohli uklidnit. Druhá branka padla ve třicáté šesté minutě. Po odvráceném rohu zprava Voky (Vokáč I) znovu získal balón a prudkou střelou na přední tyč prostřelil brankáře.“

Ještě není hotovo, ví dobře Vojtěch Zítek

Komárovští se o půli burcovali, aby nepřišel nějaký zbytečný kolaps. „Chtěli jsme pokračovat stejným způsobem jako v první půli. Jenom jsme upozorňovali na to, že utkání ještě rozhodnuté není, abychom si to zbytečně nezkomplikovali. Hra ve druhé půli z naší strany nebyla tak kvalitní, ale šancí bylo dost. Proměnili jsme pouze jednu, sedm minut před koncem z hranice vápna vystřelil Vali do protipohybu brankáře a bylo to 3:0,“ měl důvod k úsměvu Miroslav Nesnídal.

V jeho týmu se slavily narozeniny, ale ne tak bujaře, je důležité soustředit se na každý zápas. „Na slavení je času dost. V týdnu slavil Kája (Vajs) a Vojta (Zítek), ale kluci to připravují na pozdější termín. Na to určitě nezapomenou, to jim jde ze všeho nejlíp,“ smál se trenér.

Nesnídal povede své ovečky do boje o další body v pražských Vokovicích na Aritmě. Ta je sice až třináctá, ale na Komárov jí schází pouhé čtyři body, čímž je jasné, že pro Pražany to bude utkání o bytí a nebytí. Podzimní dramatické utkání skončilo výhrou Komárova 3:2. Kdo se bude radovat?