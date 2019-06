Divize: ČLU Beroun – Čížová 3:2

Na hřiště se sice nepodíval, o to pozorněji sledoval Martin Krčma skvělý výkon svých spoluhráčů. „O výhře rozhodl větší hlad z naší strany po výhře. Dobře se nám kombinovalo a dostávali jsme se do dobrých šanci,“ mnul si ruce Krčma. Na brzký gól Krasnyanyka odpověděl před poločasem Marek Horel. Po hodině hry poslal Čížovou do vedení Jirouš, ale za sedm minut vyrovnal Jiří Počta.

Tři minuty před koncem zajistil vítězství domácím Horel. „Vítězný gól padl po centru do vápna. A odraženy balón se dostal k Markovi na velké vápno, kde to trefil krásně z první,“ popsal vítěznou radost Martin Krčma, kterého spoluhráči v kabině překvapili v podobě narozeninového dresu: „Sice jsem měl narozeniny 12. května a už jsem flašky do kabiny dal. Určitě něco do kabiny přinesu i na rozlučku. Samozřejmě mě to překvapilo a potěšilo. Takže jsem byl strašně moc rád, jako dárek mi stačila výhra proti Čížové!“

Divize: Hořovicko – SK Rakovník 2:2 PK 5:3

Ve 13. minutě poslal hosty do vedení Severin a když po dvaceti minutách svítil stav 0:2 po gólu Červeného, nebylo to s domácími vůbec dobré. „Bylo to jak de javu. Poněkolikáté v sezoně opět dvacet minut a my prohrávali opět 0:2. Opět jsme nedotáhli do konce naše tři šance, ale musím říct, že jsem furt věřil, že nějaký gól dáme. Hráli jsme to, co jsme chtěli, drželi to na zemi a kombinovali a i díky předešlým zápasům, které jsme buď srovnali nebo vyhráli, tam byla víra, že to ještě zvládneme,“ zmínil autor snižující branky ze 33. minuty Tomáš Březina. „Branka určitě důležitá, Bělouš (Belohlávek) dobře prošel, dal to včas a já už měl před sebou jen gólmana, i když mě tam ještě obránce celkem dojel, tak to tam padlo. Bělouš to měl chvilku před tím už jednou, obešel snad čtyři protihráče, bohužel už ale nedokázal zakončit, to samé Balvas (Balvín) si to dal delší od nohy a nemohl střílet, Borky (Borkovec) dobře kombinoval, Honza Pyšek makal na křídle. Musím říct, že nám to celkem sedlo, i když chybělo v předešlých akcích to finále.“

Těsně před půlí faulovali hosté ve vápně Borkovce, ale penaltu Balvín neproměnil. „Pentle byla zase po dobré akci, byl jsem určen já, vzal jsem si balon a šel k penaltě, ale přiběhl Balvas, že si věří, a že ji chce kopat a že ji určitě dá. No tak jsem mu ji nechal a vlastně hned byl poločas,“ řekl Březina, jenž po půli putoval na jiné místo v sestavě: „V kabině pak proběhlo hlavně pozitivní povzbuzení, protože jsme prostě hráli, co jsme chtěli a věděli jsme, že když budeme hrát kombinačně, tak šance přijdou. Borky šel dolů, i když hrál dobře, tak byl dost přemotivován, slušně řečeno, měl žlutou, tak šel z placu, abychom dohráli v jedenácti.“

Vyrovnání na 2:2 v 70. minutě viděl domácí středopolař už z lavičky.

„Kvůli poločasovému střídání, kdy jsem se stáhl na střed a Příba (Přibyl) šel místo mě nahoru, mi síly ubývaly rychleji. Po zranění, když jsem čtyři týdny nemohl dělat nic, následně jenom týden trénoval nějaký tři tréninky, jsem v 65. minutě věděl, že už by to chtělo čerstvou krev. Vyrovnání pak připravil Honza Pyšek, který to krásně zatáhl do křídla a dal prudkou nahrávku přes vápno a Příba byl tam, kde měl být a v poloskluzu zavřel zadní tyč. Chtěl bych říct, že všichni makali a hráli jsme fotbal, tak snad i divákům se to líbilo, protože Rakovník byl velice dobrý soupeř s kvalitními hráči a není náhoda, že jsou v tabulce, tam, kde jsou,“ řekl Tomáš Březina, který dodal: „Zachránění bychom měli být, tak snad je hotovo, ale samozřejmě bychom chtěli poslední dva zápasy zvládnout bodově i herně.“