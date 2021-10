Jedním gólem k výhře Západočechů přispěl i odchovanec Hořovic bydlící v Lochovicích Petr Ženíšek. „Od začátku zápasu jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého a především jsme Hořovice nechtěli podcenit. Ale náš jasný cíl byl zvítězit a potvrdit výhrou naší vítěznou sérii,“ podotkl Ženíšek.

Rokycany měly územní převahu a tu také proměnily ve vedoucí gól. „Od prvních minut jsme podle mého byli lepším týmem, ale Hořovice hrály hodně defenzivně a čekaly na brejkové situace. Hodně nám pomohl první gól, který vstřelil náš kapitán Jan Hereit po hezké akci. Tento gól byl důležitý a s brankovým náskokem se hraje o něco lépe,“ uvedl rokycanský plejer.

Do historie zápasu zasáhla 34. minuta, kdy byl vyloučen hostující Martin Kuška, který podle rozhodčí Michaely Pachtové zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře držením soupeře za dres. Marné byly protesty kapitána Jiřího Mareš.

„Tento okamžik utkání nejvíc ovlivnil. Tři minuty na to jsme dokázali vstřelit druhou branku utkání, po které jsme si mysleli, že už máme jasno. Bohužel to tak nebylo a náš výkon před koncem první půle byl nezodpovědný. Také jsme na to doplatili minutu před koncem poločasu, kdy hořovický hráč byl faulován v našem pokutovém kopu. Následoval penaltový kop, po kterém Hořovice před odchodem do kabin snížily na 2:1,“ řekl Ženíšek. Autorem snižující branky hostů byl Kristian Majid.

A v rokycanské šatně bylo kvůli tomuto okamžiku dusno. „O poločase jsme od našeho trenéra dostali velkou sodu, kterou jsme podle mě potřebovali, abychom se probrali a znovu zabrali. Do druhé půle jsme šli na hřiště s tím, že v tomto zápase nechceme přijít o žádné body a věděli jsme, že by nám pomohlo vstřelit rychlý gól,“ byla vize domácích.

Hosté toužili po vyrovnání, ale jejich snaha vzala za své velmi brzy. „Po třech minutách druhé půle jsme dokázali zvýšit skóre na 3:1, a to Hořovice položilo. Protože po téhle brance následovaly během deseti minut další tři branky do hořovické sítě. Věděli jsme, že už zápas máme ve vlastních rukou, ale samozřejmě jsme nechtěli polevit a vstřelit ještě více branek, abychom si zlepšili naše skóre v tabulce, a to se nám také povedlo. I když zápas skončil 9:2, tak i přes to bych chtěl pochválit Hořovice, že celý zápas se nevzdávaly a snažily se s výsledkem něco udělat,“ pochválil soupeře Ženíšek, který poočku sledoval i náladu na střídačkách: „Poté, co jsme zdramatizovali první půli, si myslím, že ve druhé po vstřelení gólu na 3:1 si naše lavička lehce oddychla a hned panovala lepší nálada.“

Sám k tomu přispěl šestým gólem Rokycan. „Gól, který jsem vstřelil, padl po pokutovém kopu, za který jsem rád, jelikož to byl můj první divizní gól,“ culil se premiant, jenž se po zápase mohl pozdravit s bývalými spoluhráči: „Jelikož jsem v Hořovicích hrával, tak některé hráče znám, především mého bývalého spolužáka a dobrého kamaráda Dáňu Klimeše, se kterým jsem po zápase prohodil pár vět.“

Jeho tým si vede v divizní sezoně dobře. „Nijak extra jsme to neoslavovali, ale samozřejmě jsme všichni měli obrovskou radost a po zápase jsme to v kabině oslavili tradičním vítězným pokřikem. Náš cíl od začátku sezony je samozřejmě být v první polovině tabulky nejhůře do šestého místa,“ dodal Petr Ženíšek. To Hořovice musí nadále pokračovat v zisku každého bodíku. V sobotu je od půl jedenácté čeká velmi důležité derby o zachování naděje s Českým lvem-Unionem Beroun, hraje se od půl jedenácté.

Rokycany – Hořovice 9:2 (2:1)

Branky: 21. Hereit, 37., 80. a 87. Procházka, 48. a 55. Kramer, 51. Černý, 59. PK Ženíšek, 88. Lang – 44. PK Majid, 84. Vyšín. Rozhodčí: Pachtová, Hányš, Hoch. ŽK: Matas, Ženíšek – Mareš. ČK: 34. Kuška (HOŘ). Diváci: 190.

SK Hořovice: Brambora, Smetana (60. Vyšín), Hlídek, Kuška, Mareš (74. Bělohlávek), Klimeš, Pyšek, Záluský, Bašík, Vokůrka (71. Šíma), Majid.