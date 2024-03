Po dvou prohrách v jarní části mohla na domácích hráčích ležet deka. Do utkání ale vstoupili aktivně a první šance si vytvořili oni. „Určitě jsme do toho šli s tím, že chceme vyhrát, ale byli jsme si vědomi, že nás čeká nesmírně těžké utkání, jak po fyzické tak i po psychické stránce. Derby většinou nemá favorita, ale po dvou prohrách jsme se už potřebovali nastartovat a to se povedlo. Musím říct, že si tohohle vítězství strašně ceníme už jenom kvůli lidem z Hořovic,“ má radost střelec jediného gólu Tomáš Hlídek.

Ten se zapsal do historie zápasu ve 31. minutě, kdy standardní situaci ze třiceti metrů poslal do šibenice. „Gólu předcházela akce, kdy Bělda (Ondřej Bělohlávek) dobře pokryl balon a byl faulován. Následoval přímák a po domluvě s Marym (Jirka Mareš) jsem to zkusil. Troufnu si říct, ze krásnější a důležitější gól už v životě nedám,“ myslí si.

Po zbytek zápasu se domácí nikam nehnali. „Musím říct, že druhá půle už byla poměrně opatrná a takticky svázanější. Byli jsme si vědomi toho, že pokud se nám podaří udržet čisté konto, tak už nám tři body nikdo nesebere a podle toho jsme i hráli. Teď jedeme na Doubravku, odkud budeme chtít odjíždět s další výhrou,“ hlásí Hlídek.

Na druhé straně kapitán Komárova Michal Pužík nejvíce ocenil to, že se hrálo na přírodní trávě. „Musím říct, že se asi takové utkání čekalo, oba mančafty se moc dobře znají a vědí, co od sebe čekat. Za mě super, že se hrálo na trávě, jak kvůli lidem, tak i kvůli nám hráčům, hřiště bylo fantastické a jsem rád, že se tam hrálo,“ řekl.

„Začátek měly určitě lepší Hořovice a my jsme se museli srovnat a vyrovnat tempo, moc šancí nebylo, ale první půli rozhodla hezká standardka Hlíďase. Trefil to hezky, ale bylo to dost daleko, takže si v týdnu řekneme, jestli to mohl Lory (Petr Lorenz) chytat nebo ne, každopádně moc hezký gól,“ uznal Pužík.

Ve druhém dějství hosté drželi míč, ale i přes obrovskou podporu ultras si nedokázali vytvořit větší příležitost. "Bylo jasné, že budeme chtít něco změnit a dát gól na 1:1, ale bohužel. Myslím, že to byl taktický zápas, agresivita a nějaké zákroky na karty tam byly, ale to k derbíčku patří. Co se děje na hřišti v derby je dobře, takový zápas nehrajeme každý den, ale po něm si podáme ruce a jsme v pohodě, tak to vidím já. My sice druhou půli drželi balon, nic jsme soupeři nedovolili, ale hráli jsme jen po vápno a pak jsme si nedokázali vytvořit gólovku,“ mrzí nevyužitý tlak hostujícího lídra.

„Takže za mě remízový zápas, ale rozhodla krásná standardka a to si myslím, že ve velkých zápasech tak je. Gratuluju klukům z Hořovic, že vyhráli a teď si to určitě moc užijou, a tak to má být, víc takových zápasů. Doufám, že doma teď uděláme Hradec a začneme nějakou sérii,“ vyhlíží příští domácí zápas Michal Pužík.