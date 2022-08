V Hořovicích jste od léta, jak už jste se sžil s kluky v obraně?

Je pravda, že jsem s kluky jen krátkou chvíli, ale myslím si, že jsme si sedli jak na hřišti, tak i mimo něj. A nula proti Doubravce to jen dokazuje.

Jaké byly pokyny od trenérů před Doubravkou?

Chtěli jsme do soutěže vstoupit úspěšně a k tomu nás vedli i trenéři. Říkali nám, že se nemáme nechat svázat nervozitou z prvního utkání a hrát to co umíme.

Když jste dali gól už v sedmnácté minutě, věřil jste, že byste to mohli udržet?

Věřil, celý první poločas jsme měli více ze hry a i více příležitostí ke vstřelení dalšího gólu.

Ve druhé půli byla Doubravka nebezpečná, kdy jste se zapotil nejvíc?

Těch těžkých situací tam bylo víc. Ale pokud bych měl vybrat tu nejtěžší tak asi ta ze 79. minuty, kdy za mne musel na čáře zaskakovat Mary (Mareš). Druhý poločas jsme ale zvládli jako tým a i díky tomu jsme neinkasovali.

Jak jste slavili hned po zápase tři body?

Křikem a pivem (smích).