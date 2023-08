Fotbalisté divizního Komárova si ve 4. kole divize A poradili v derby s Hořovicemi. Stejně jako v minulé sezóně na domácí půdě zvítězili 2:0 a vše vidělo téměř osm stovek diváků, což je ve středních Čechách určitě návštěvou kola a jen málo divizních duelů může takovému číslu konkurovat.

Komárov slaví vyhrané derby nad Hořovicemi. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Zatím stoprocentní Hořovice se vydaly na horkou půdu do nedalekého Komárova. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, Komárov je doma silný. Jejich styl je nepříjemný, důrazně brání a spoléhají převážně na protiútoky,“ hodnotil hostující obránce Tomáš Hlídek. I domácí šli ale do utkání s pokorou: „O formě Hořovic se samozřejmě vědělo. Většina týmu byla i na zápase s Rokycany a to byl od Hořovic výborný zapas. Nejdůležitější bylo nastavit se dobře v hlavě. Hrálo se doma, tady vyhrávat musíme,“ uvedl komárovský záložník Vojtěch Zítek, který zápas prvním gólem vklastně rozhodl.

Vstup do utkání byl od obou týmů opatrný, nikdo nechtěl udělat chybu. Nervozita začala postupně upadat a k vidění byly první šance. Nebezpečnou střelu Šímy musel vyrážet Bleha, na druhé straně zhatil Lukavskému gólovou radost zdvižený praporek pomezního. Do vedení mohli jít ve 25. minutě hosté, obrovská příležitost Záluského ovšem skončila mimo. „Dostal jsem dobrý míč od Vostyho (Lukáš Vostárek), chvíli jsem přemýšlel nad střelou, ale pak jsem si všiml, že do dobré pozice nabíhá Zálu (Michal Záluský), který bohužel minul,“ smutnil Hlídek.

Nejdůležitější okamžik zápasu nastal o pár minut později, kdy poslal Komárov do vedení Zítek. "Přišel nádherný centr z pravé strany, Vali (Valerii Lehedza) to trefil hezky hlavou. Bohužel jen do tyče, balón se ale odrazil k Beranovi, který instinktivně vyrazil míč do břevna, a pak už jsem to dorazil do brány já,“ uvedl Zítek. Do poločasu přidali Komárovští ještě jednu branku, přetažený rohový kop si našel Ondřej Lang, který se opřel do míče. Hostující Šíma balón netrefil ideálně a srazil si ho do vlastní sítě.

O poločasové přestávce tedy panovala mnohem veselejší nálada v kabině Komárova. „Trenér nás upozorňoval na koncentraci. V Domažlicích jsme si dobře rozehraný zápas prohráli sami. Teď jsme se toho chtěli vyvarovat. Naštěstí se to povedlo a nula vzadu je také vzpruhou do dalších zápasů,“ řekl Zítek. I Hořovice dostaly o pauze nové pokyny, jak prozradil Hlídek: „Do druhého dějství jsme chtěli zjednodušit hru, začali jsme hrát na dva útočníky, chtěli jsme míč držet na útočné polovině a donutit Komárov k chybě.“

To se ale nestalo a tak druhý poločas trochu připomínal těžkou taktickou bitvu plnou nedovolených zákroků a žlutých karet. Zvýšit na 3:0 mohl v závěru ještě Lehedza, proti byl ale Beran. To však komárovským fanouškům vůbec nevadilo, jejich tým znovu zaslouženě vyhrál derby. ,,Moc bych chtěl poděkovat lidem, přišlo skoro 800 platících diváků a atmosféra byla výborná. Věřím, že se jim zápas líbil a byl bych rád, kdyby tolik lidí chodilo na každý zápas,“ dodal Vojtěch Zítek.

Komárov - Hořovice 2:0 (2:0). Branky: 30. Zítek, 43. vlastní. Rozhodčí: Matějček, Gerhardt, Ježek. ŽK: Mojdl, Lehedza, Břížďala, Pužík - Puchmertl, Šíma, Bělohlávek, Mareš, Wacker, Kuška, Čapek, Königsmark, Záluský. Diváci: 795

FK Komárov: Bleha - Klimeš, Ženíšek, Pužík, Lang - Mojdl (23. Lehedza), Břížďala, Vokáč II - Vokáč I (90. Nedvěd), Zítek (86. Srp), Lukavský

SK Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Mareš (75. Vokůrka), Vostárek, Wacker - Šíma (55. Königsmark (80. Bašík)), Záluský, Bělohlávek (55. Čapek)

Vojtěch Fairaisl