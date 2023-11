V 15. kole Fortuna Divize A se utkaly dva týmy, které táhly sérii neporazitelnosti. Na jedné straně domácí Komárov, který padl naposledy v šestém kole s rezervou Příbrami. Na té druhé fotbalisté Baníku Sokolov, kteří se před utkáním pyšnili dokonce desetizápasovou šňůrou.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli ve 13. kole FORTUNA divize A na hřišti Komárova 1:3. | Foto: Jindřich Schovanec

O malinko lépe do zápasu vstoupili hosté, brankář Bleha musel zasahovat proti tvrdé střele Václavíka. Jenže po brejkové situaci a centru Vokáče I byl k zemi brankářem Štruncem poslán k zemi Vajs. Následnou penaltu si vzal na starost zkušený Mojdl a s klidem poslal Komárov do vedení. Západočeši ale brzy odpověděli Zázrivcem, kterému pomohla i lehká teč obránců.

Krátce po odehrané půlhodině předvedl Bleha vynikající zákrok proti hezké střele Anděla. Bohužel pro domácí fotbalisty si tři minuty před pauzou vstřelil po rohovém kopu vlastní gól Suchý.

Aby toho nebylo málo, hned z první akce po změně stran Baník navýšil své vedení. Po zpětné přihrávce prostřelil Blehu Mikleš. Domácí se nevzdali a začali svého soupeře přehrávat. V 61. minutě zavřel zadní tyč obránce Lang a vykřesal pro svůj tým naději na bodový zisk. Vyrovnat mohl vzápětí Vokáč II, proti jeho pěkné střele ale zvládl zakročit hostující gólman.

Čas plynul a Komárov hrál na čím dál větší riziko. Toho využívali sokolovští útočníci, kteří měli k dispozici několik slibně vypadajících protiútoků, ale ani jeden nedotáhli do zdárného konce. Domácí už si také žádnou větší příležitost nevytvořili a tak po osmi zápasech pocítili hořkost porážky.

Komárov přezimuje na šestém místě se ziskem 23 bodů. „Splnili jsme to, co jsme chtěli. Získali jsme nad dvacet bodů, konkrétně 23. Po rozpačitém začátku jsme chytili fazónu a ke konci soutěže jsme udělali spoustu bodů i proti kvalitním soupeřům. Vyhráli jsme v Mariánských Lázních, udělali jsme bod na Aritmě, akorát ten poslední zápas úplně výsledkově nevyšel. Ale jsme spokojení, bereme to s pokorou a 23 bodů za podzim je hezký výsledek,“ hodnotí první polovinu sezóny sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman.

„Pro jarní část je pro nás absolutní prioritou udržení stávajícího kádru. Doufáme, že všichni budou chtít pokračovat, máme ještě dlouhodobě zraněného Dáňu Klimeše a Tomáše Břížďalu. Snad se přes zimní přestávku dají dohromady a připojí se k nám. Jediný odchod, který momentálně řešíme, je Vojta Zítek. Zatím je to všechno v jednání, má dlouhodobé problémy s achilovkami, ale přesto bychom chtěli, aby celou tu sezónu dokončil s námi. Pokud mu ale zdraví nedovolí pokračovat, tak to budeme naprosto respektovat,“ dodává Kaufman.

Komárov - Sokolov 2:3 (1:2). Branky: 21. Mojdl (PK), 61. Lang - 28. Zázrivec, 42. vlastní, 47. Mikleš. Rozhodčí: Schveinert - Říha, Špindlerová. Diváků: 267.

Komárov: Bleha - Suchý, Ženíšek, Pužík, Lang, Vokáč I (46. Nedavaška), Vokáč II, Vajs, Zítek (61. Nedvěd), Mojdl, Lukavský.