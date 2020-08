Zápas začal pro domácí dobře. Hned v 5. min. potěšil asi padesátku přihlížejících diváků Zelenka přesnou přihrávkou po levé straně na nabíhajícího Trnku, který odcentroval před bránu a volný Nádeníček poslal míč přesnou hlavičkou do sítě Březinovy brány – 1:0. „Soupeř byl lepší v pohybu, lepší v práci s míčem a zdálo se, že i důraznější. Pauza bez fotbalu se na nás jistě projevila,“ mínil Himl.

Po chvíli měli šanci hosté, ale na Bolšakova si nepřišli. Ve 20. minutě rozhodčí Kindl odpískal penaltu proti domácím, když fauloval v pokutovém území Obrtlík. Jenže Kraus z penalty netrefil branku. Po chvíli přesná střela Zítka z levé strany po zemi k protilehlé tyči znamenala vyrovnání stavu na 1:1. Ve 33. minutě domácí Jaráb poslal pas na Trnku, jehož centr zleva zasáhl hostující Šmíd nešťastně a Březina lovil míč ze sítě podruhé – 2:1. Za dvě minuty ale po jednoduché akci vyrovnal technicky Palečko na 2:2.

Do poločasu se ještě udály další zajímavé věci, hosté nastřelili tyč. Na druhé straně stáhl brankář Březina pronikajícího Vimra a penaltu kopali i domácí, kterou proměnil Nádeníček – 3:2.

Po obrátce už diváci takové hody neviděli, i když šance na obou stranách byly. V 51. minutě Vašák přihrál Galbavému, ten před Březinou nezaváhal a zvýšil na 4:2. Hosté mohli snížit, ale to se jim nepodařilo.

„Dva góly jsme obdrželi po individuálních chybách a dva góly jsme vstřelili po pěkných individuálních akcích Zítka a Palečka. Kraus neproměnil penaltu,“ vrátil se k průběhu utkání hostující kouč. „S výsledkem jsem spokojen, dvě poněkud laciné branky v naší síti ještě s hráči proberu. Nastoupili jsme téměř kompletní, chyběla jen brankářská jednička Sedlák, dále Volek a zřejmě dlouhodobě budeme postrádat zraněné Hollyho a Nykla,“ uvedl po utkání trenér domácích Martin Nový.

„Máme dva týdny do začátku sezony, to po vynucené pauze důsledkem čtrnáctidenní karantény našeho mužstva není příliš příznivé. Musíme udělat vše pro to, abychom se cítili po fyzické stránce dobře. K tomu musíme zapracovat na defenzívě a postupném útoku,“ řekl Petr Himl.

Slaný – Hořovice 4:2 (3:2)

Branky: 5. a 38. (PK) Nádeníček, 33. Šmíd vlastní, 51. Galbavý – 25. Zítek, 35. Palečko.

SK Hořovice: Březina, Klimeš, Šmíd (70. Königsmark), Mihálik, Kuchař (70. Hlídek), Palečko (70. Hegedüs), Zítek (60. Šíma), Kraus, Smetana, Mareš, Mach (70. Bělohlávek).