Divizní fotbalisté Českého lva-Unionu Beroun netrénují kvůli pandemii koronaviru po celém světě, která zasáhla také Českou republiku. „Je to tak, v současné době netrénujeme,“ potvrdil brankář divizního celku Pavel Šebek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Situace se mění každým dnem. Až se to ustálí, tak se rozhodneme, jestli budeme trénovat. Bude-li to vůbec bude možné. Pokud by to možné nebylo, tak se každý hráč bude pravděpodobně připravovat sám,“ uvedl ochránce berounské svatyně. „Chodím do práce, mám více volného času a také více odpočívám,“ přiznal Šebek k nenadálému výpadku divizních povinností.