Začátek zápasu byl vyrovnaný a k první šanci se dostali ve 12. minutě hosté, když se prokombinovali až do vápna, nedokázali však trefit bránu. „Příbram přijela v mladším složení, protože souběžně hrálo i jejich A mužstvo, to neměnilo na nic na tom, že jejich kvalita byla velká, byli velmi silní na míči a technicky zdatní,“ uvedl hořovický Lukáš Landa. O několik chvil později sklepl Mareš na Hlídka, ten zpoza vápna vypálil mimo tři tyče. Příbram B si stoprocentní příležitost ke skórování připravila ve 24. minutě. Po centru z pravé strany se ke skákavému míči dostal metr za malým vápnem hostující hráč, naštěstí vysoko přestřelil. Tento moment Hořovice probudil a po zbytek zápasu Příbram přehrávali.

Do konce poločasu si domácí vytvořili spoustu nebezpečných situací, ale po žádné nedokázali rozvlnit síť. Největší šanci Hořovic v prvním poločase měl Ondřej Bělohlávek. Z dálky zaměstnal brankáře, který musel vyrážet na rohový kop. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0, domácí cítili, že jsou lepším týmem a chybí tomu jen gól. „První půle byla spíše vyrovnaná, hosté měli jednu velkou příležitost, ale poté se moc do šancí nedostávali, my jsme postupně přidávali větší tempo a ke konci poločasu jsme mohli dát minimálně dva góly,“ podotkl Landa.

„Trenéři nás o přestávce povzbuzovali a dodávali nám sebevědomí. Nic konkrétního nám neříkali, jen že musíme vytrvat v tomhle tempu a góly poté přijdou,“ popsal poločasové dění Landa. Na začátku druhého poločasu střela ze střední vzdálenosti zaplavala před Ondřejem Blehou a ten reflexivním zákrokem ji na poslední chvíli vyrazil na tyč. V 65. minutě se dostali domácí po rohu do vedení. „Vostárek to kopl na zadní tyč, kde byl volný Záluský, ten měl spoustu času a poslal zpět centr do vápna přesně na moji hlavu. Já už měl lehký úkol, stačilo trefit branku a to se povedlo,“ usmíval se střelec Landa.

O chvíli později Vostárek rozehrával další rohový kop, tentokrát našel Puchmertla, který prodloužil na Bělohlávka a ten se hlavou nemýlil. V 74. minutě do třetice zvýšili domácí po rohovém kopu. Tentokrát Kuškův pokus tečoval hlavou Jiří Mareš a hostující brankář neměl šanci. Od této chvíle bylo o výsledku jasno. „Po prvním gólu už jsme soupeřovi nepůjčili moc míč, zcela jsme ovládli hřiště a po dalších akcích jsme v klidu přidali další branky, většinou po standardních situacích,“ řekl domácí plejer.

V 81. minutě se dostal na hřiště Filip Čapek a ve skluzu prvním dotekem s balónem překonal hostujícího brankáře. Na konečných 5:0 navýšil v závěru Landa. „V poslední minutě udělal Köningsmark krásnou zidanovku ve vápně soupeře, přihrál mi přímo na nohu, stačilo míč správně trefit a šli jsme opět slavit,“ popsal svůj druhý gól v utkání.

Hořovice tedy dosáhly na oblíbeného búra. „Už před zápasem jsme byli všichni namotivovaní a ohlas na náš výkon na hřišti byl slyšet i po zápase. Pořádně jsme si zařvali a výhru oslavili,“ dodal spokojený Lukáš Landa.

Hořovice – Viagem Příbram B 5:0 (0:0)

Branky: 65. a 90. Landa, 69. Bělohlávek, 74. Mareš, 81. Čapek.

Rozhodčí: Šálková, Cihlář, Pena.

ŽK: Lisý (PŘÍ).

Diváci: 152.

SK Hořovice: Bleha, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Šíma Š. (52. Záluský), Kuška, Mareš, Polák (83. Königsmark), Vostárek (78. Čapek), Bělohlávek (83. Wacker), Landa. Trenér: Ivan Pihávek.