Čtyři vítězné zápasy a jeden remízový. Taková byla bilance divizních Hořovic před utkáním s Rokycany. Ty ale udělaly důležitý krok, když na stadionu pod Remízkem vyhrály 2:1.

Divize: Hořovice - Rokycany 1:2. | Foto: Vojtěch Fairaisl

JAN BEŽÓ, VOJTĚCH FAIRAISL

Utkání 25. kola odehráli hořovičtí fotbalisté na hlavním hřišti. V úvodu si hosté vytvořily několik rohů, ale bezúspěšně. Udeřilo naopak na druhé straně, když se v 8. minutě po vyražené hlavičce Filipa Čapka dostal Nikolas Wacker a poslal domácí do vedení. Jenže Rokycany brzký gól neuzemnil, hrály na doraz a odměnou jim byla vyrovnávací branka ve 26. minutě. Míč se dostal k Jiřímu Laubrovi, ten udělal kličku ve vápně a střelou na bližší tyč vyrovnal. Po chvíli ještě hosté trefili břevno.

Protiútok ve 36. minutě dotáhli rokycanští hráči do konce. Centr z levé strany sklepli hosté k lépe postavenému Lukáši Karlíčkovi, který vstřelil jejich druhý gól. A ukázalo se, že rozhodující. V závěru prvního poločasu mohl vyrovnat Lukáš Landa, ale nedokázal hlavou trefit branku.

Ještě není hotovo, ví dobře Vojtěch Zítek

Druhé dějství bylo hodně rozkouskované, domácí si nevytvořili žádný větší tlak. Navíc hosté stále hrozili, když za Kotenem zacinkala tyč. Po chvíli Marešův centr zpracoval Landa a následně postupoval Lukáš Vostárek. Míč sice dostal do sítě, ale radost nám překazil zdvižený praporek pomezního. To vneslo zlobu do řad příznivců domácího celku. Obrovskou šanci měl ještě v 84. minutě Martin Polák, ale jeho třela z hranice velkého vápna o kousek minula tyč.

Teď čeká Hořovice odložený zápas v Klatovech, který odehrají ve středu od 18 hodin. Ty prohrály na Doubravce a budou chtít doma získat za každou cenu tři body. Modrobílí nebudou mít v Klatovech lehkou práci.

Hořovice – Rokycany 1:2 (1:2)

Branky: 8. Wacker – 26. Laubr, 36. Karlíček.

Rozhodčí: Novotný, Vychodil, Panský.

ŽK: Mareš, Vostárek, Polák, Puchmertl – Laubr, Umosor, Nový.

Diváků: 175.

SK Hořovice: Koten, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Wacker (64. Záluský), Polák, Vostárek, Landa, Čapek (67. Bělohlávek). Trenér Ivan Pihávek.