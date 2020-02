„Spokojeny jsem byl s trpělivostí a poctivostí hráčů při bránění. V závěru utkání jsme měli na to výsledek otočit, vstřelili jsme tyč, šli sami na brankáře, ale nepodařilo se nám to,“ dodal.

„Prohrávali jsme gólem z penalty z nějaké desáté minuty, kdy trefil míč do ruky Adama Krause a rozhodčí ruku odpískal. Poté jsme vyrovnali už gólem Štěpána Šímy. Na konci prvního poločasu jsme dostali druhý gól po zmatcích v našem pokutovém území,“ viděl první dějství obránce Václav Mencl.

„Zápas byl podle mě na šance vyrovnaný, na rozdíl od držení míče, kterého měl Meteor rozhodně víc. Také bych chtěl ale říct, že ačkoli jsme měli náročný týden, tak jsme se ke konci zápasu dostali do několika slibných šancí a myslím si, že jsme nebyli daleko od výhry,“ litoval neproměněných šancí Jan Mach, který se trefil z penalty.

Po utkání ještě trenér přidal dva faktory, na které se s týmem zaměří: „Potřebujeme nabírat kondici a vnímat taktické pokyny,“ uvedl Petr Himl.

„Druhý poločas byl zajímavý a je škoda že nám nevyšly nějaké akce, také jsme natrefili tyč. Poté byl ve vápně faulován Honza Mach, který proměnil i následně nařízenou penaltu. Fotbalově to úplně nejkrásnější zápas nebyl, je co zlepšovat, ale jsme teprve v přípravě a bude to jen čím dál tím lepší,“ dodal Václav Mencl.