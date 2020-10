Hořovice byly před sezonou pasovány do role týmu, který bude hrát o záchranu. Vnímali jste to také tak?

Ano, říkalo se to, jen jsme si to nechtěli připustit a do začátku sezony jsme šli bojovat o střed tabulky, což stále platí.

V dosud odehraných osmi zápasech jste pouze jednou vyhráli a sedmkrát prohráli. Je výhra v Sedlčanech hodně důležitá?

Důležitý je každý zápas a každý bod. To, že máme pouze tři body, je známka toho, že ještě musíme herně dozrát.

Které prohry jste litoval nejvíce?

Nejvíce jsem litoval prohry v Lomu, kde jsem nastoupil na pozici stopera a přimotal se do dvou obdržených branek. Další byl zápas v Mýtě, kde jsme v deseti hráčích dokázali srovnat ze 3:1 na 3:3, ale v závěru obdrželi branku na 4:3.

Na rozdíl od Berouna jste zase třeba odehráli dobré utkání s lídrem z Přeštic. Myslel jste si, že by to mohlo tým nějak nakopnout?

Nemyslím si. Jediný zápas, ze kterého jsme měli dobrý pocit, i přesto že jsme prohráli, byl zápas v Mýtě. Všechny další prohry byly frustrující.

Co bude potřeba zlepšit? Podle mě defenzívu a pak proměňování šancí?

To je dobrá otázka. Jsme si vědomi, že tým Hořovic je složen z několika zkušených hráčů a zbytek jsou mladíci. Potřebujeme se udržet v soutěži a pracovat na rozvoji mladých hráčů, kteří jsou klíčem našeho úspěchu. Defenzívu jsme oproti minulé sezoně zlepšili, problém jsme měli v přechodné fázi, na tom potřebujeme dále pracovat.

Kdo z hráče vás na podzim potěšil?

Určitě zkušený stoper a skvělý lídr kabiny Roman Mihálik. Právě on by měl být pro kluky vzorem v jejich rozvoji.

Do týmu naskakuje hodně mladíků, je to pro ně velká škola?

Obrovská. Do Hořovic dostaneme dva až tři zkušené hráče, zbytek jsou mladíci, kteří musí dozrát. Nemáme takový rozpočet jako ostatní divizní týmy, a tak musíme pracovat s tím, co máme k dispozici, to je prostě fakt. Roste nám tady spoustu kvalitních hráčů a to je příslib do naší budoucnosti.

Charakter týmu se projevuje, když se nedaří. Souhlasíte s tím?

Ano, ale i přesto je potřeba občas vyhrát, abyste dostali odměnu za práci, kterou odvádíte. Nejde jenom prohrávat, to je frustrující a bere to síly. Kluci si zaslouží vyhrávat.

V posledním už zmíněném duelu před přestávkou jste dali v Mýtě tři góly, ale zase přišla prohra. Co si z toho vzít?

Musíme jako první vstřelit gól do branky soupeře a zabránit mu v tom, aby udělal to samé. To se nám zatím nedaří a mimo Sedlčan jsme vždy inkasovali jako první.

Jak vnímáte vynucené přerušení organizovaného sportu?

Zdržuje nás to od práce a potřebného růstu a zkušeností, které mladí hráči potřebují.

Trénujete nějak nebo mají hráči individuální plán?

Hrajeme fotbálek tři na tři. Držíme se toho, co nám vláda umožňuje.

Máte nějaké informace, kdy by se vše mohlo spustit znovu a těšíte se na derby s Berounem?

Někdo tvrdí, že se letos už nezačne, někdo zase, že začneme počátkem listopadu. Na zápas s Berounem se těšíme.

A na závěr aktuální kauza na Strahově. Jak to vše vnímáte?

Teď by mohl být klid, škoda že nemůžeme hrát. Všichni víte, jak to myslím…