Los opět svedl jako v minulých nedohraných sezonách právě s plzeňským týmem. „Už jsme si dělali srandu z toho, že s nimi hrajeme často. Každý zápas je ale jiný, tak jsme se koncentrovali na svůj výkon. Snad sezóna bude pokračovat a přivítáme i další soupeře,“ pousmál se trenér Hořovic Petr Himl.

Stejně jako Senco sází Hořovice na práci s odchovanci. Je to do budoucna určitě dobře. „Pokračujeme v nastolené cestě, kterou jsme před dvěma lety započali. Sázíme na vlastní odchovance. Z dorostu se do áčka posunuli Uzlík s Kalinou. Budou s námi trénovat, a pokud nebudou mít dostatečné vytížení, budou hrát ještě za dorost,“ prozradil kouč Doubravky Zbyněk Kočí, který začíná na Sencu již třetí sezonu. „Souhlasím. Když vám chodí osmnáct až dvacet hráčů na tréninky, je to luxus, který si nemohou dovolit ani ve třetí lize. Tím, že sázíme na odchovance, získáváme velikou výhodu do budoucna,“ má jasno Himl.

Po prvním poločase ale jeho tým prohrával 0:1. „Po centru ze strany jsme nebyli důslední ve vápně. První poločas byl ale vyrovnaný,“ viděl úvodní dějství kouč Hořovic. Modrobílí šli ve druhém dějství za vyrovnáním. „Celý druhý poločas jsme dobývali branku hostů. Soupeř hrozil jen z brejků. Za druhý poločas měla Doubravka jednu střelu na branku. My jsme měli několik šancí na vstřelení branky. Trefili jsme tyčku, několikrát jsme vystřelil těsně nad branku, několikrát jsme trefili gólmana,“ popsal druhý poločas domácí trenér.

Dvě minuty před koncem zavládla v táboře domácích euforie, když vyrovnal Martin Kuška. „Vstřelená branka byla odměnou za tlak, který jsme ve druhé půli měli. Ze standardní situace se míč odrazil ke Kuškovi a ten chladnokrevně proměnil,“ zaradoval se Petr Himl, který dodal: „S výkonem a přístupem hráčů k domácímu utkání jsem spokojen. Výsledek mne mrzí, protože jsme rozhodně měli na výhru. Škoda, že jsme gól nedali o deset minut dříve. S ohledem na čas vstřelené branky remízu bereme.“

Hořovice – Doubravka 1:1 (0:1)

Branky: 88. Kuška – 24. Patrovský. Rozhodčí: Les, Mazanec, Havránek. ŽK: Kraus, Königsmark, Klimeš – Řehoř, Künstner. Diváků: 75. SK Hořovice: Novák, Smetana (77. Hlídek), Kraus, Mihálik, Kuška, Klimeš, Mareš (77. Mencl), Bělohlávek (88. Záluský), Zítek (60. Bašík), Königsmark, Pyšek. Trenér: Himl.