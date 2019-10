Béčka prvoligových týmů mají hru založenou především na rychlosti pramenící z mladého věku hráčů. Potvrdilo se to?

U rezerv prvoligových mužstev nikdo neví, s jakými hráči přijedou. Tým Budějovic přijel do Berouna s mladými hráči, ale hodně šikovnými, dobře technicky i rychlostně vybavenými.

V sedmnácté minutě odstoupil Peter Pipiška. Co se mu stalo, že musel tak brzy střídat? Zasáhlo to nějak plány do utkání?

Peter Pipiška bohužel střídal z důvodu svalového zranění, ucítil bolest na zadním stehenním svalu. Uvidíme, co ukáže vyšetření a doufám, že se nepotvrdí hlubší poranění svalu. Styl hry se po odchodu Petra nezměnil, na jeho místo se posunul Lukáš Sklenář a do hry šel Dominik Lacina.

Skóre otevřel Jakub Krůta. Jak jste gól viděl?

Jakub Krůta dostal po dlouhé době šanci a myslím, že nezklamal. Svůj výkon korunoval gólem. Mazácky se obtočil v pokutovém území kolem obránce hostů a jeho slabší nohou skóroval podél gólmana. Gól klukům hodně pomohl.

Asi jste nevěřil, že to bude v tak brzké době rozhodující gól. Co jste svěřencům vštěpoval při vedení 1:0?

My jsme do utkání vstoupili aktivně a vynutili jsme si sérii rohových kopů. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Chtěli jsme být nadále aktivní a s přibývajícím časem jsme věřili, že by mohl soupeř hru i více otevřít.

Jak vypadal další průběh pohledem z lavičky?

Oni byli na balónu silní, my se soustředili na to, abychom neinkasovali. Rychle nám ubývaly síly na těžkém terénu, ale vítězství jsme udrželi.

Tři body s druhým celkem tabulky jsou výtečné.

Čeká nás ale další těžké utkání doma se Soběslaví (sobota 15:30), chtěli bychom potvrdit tyto tři body s béčkem Dynama.