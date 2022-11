Ve 32. minutě totiž Koten vyběhl proti dlouhému míči za obranu, špatně si ho zpracoval a Šimáně skóroval ze střední vzdálenosti do prázdné branky. „Vzápětí jsme mohli odpovědět, ale hostující gólman byl proti, když dobře vyběhl proti Vostárkovi. Na druhé straně se dostal ke střele z hranice velkého vápna petřínský Bednář a bylo to 0:2. Poločasový výsledek 0:2 byl pro nás krutý, protože si troufnu říct, že jsme hráli minimálně vyrovnanou partii, ale šťastnější v zakončení byli hosté,“ smutnil Fairaisl.

Petřínu se vydařil ale i vstup do druhého dějství, když se prosadil Klich střelou pod břevno. „My jsme se pak do brankových příležitostí dostávali zřídka a hosté chodili do brejků. A když se v po zakončení z velké dálky prosadili počtvrté Provodem, bylo o výsledku jasno. Z dnešního utkání tak odcházíme s prázdnou, ale převážně v prvním poločase jsme měli několik šancí, které mohly skončit gólem,“ dodal Vojtěch Fairaisl.

Hořovice – Petřín Plzeň 0:4 (0:2)

Branky: 32. Šimáně, 37. Bednář, 47. Klich, 73. Provod.

Rozhodčí: Švorc, Hlaváček, Adámek.

ŽK: Puchmertl, Landa (oba HOŘ).

Diváci: 80.

SK Hořovice: Koten M., Smetana, Hlídek (80. Vokůrka), Puchmertl, Šíma Š. (62. Königsmark), Kuška, Mareš, Polák (77. Záluský), Vostárek, Bělohlávek (77. Čapek), Landa (62. Wacker). Trenér: Ivan Pihávek.