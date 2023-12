Fotbalový trenér divizních Hořovic Ivan Pihávek zhodnotil podzimní část sezóny 2023/2024. Jeho svěřenci odehráli velice slušný podzim, po kterém skončili na 5. místě Fortuna Divize A se ziskem 27 bodů.

Ivan Pihávek - trenér Hořovických // SK Hřebeč - SK Hořovice 1:4, příprava 20. 7. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Ještě před startem prvních mistrovských zápasů hořovičtí borci podlehli výsledkem 1:2 v předkole MOL Cupu Hostouni, která přezimuje na druhém místě ČFL A. I přes prohru ale podali hezký výkon a naladili se na nadcházející zápasy.

„Mimořádně se nám povedl vstup do sezóny. Devítibodový zisk po třech zápasech nás všechny překvapil. Důležitý byl hlavně první zápas s Tachovem, který jsme otáčeli ze skóre 0:1 na 2:1 a velmi nakopl naše sebevědomí do dalších zápasů. V následujících zápasech (Soběslav, Rokycany) jsme dokázali předvést kvalitní výkony. O to větší zklamání přišlo v podobě prohry v derby s Komárovem, kde jsme propadli jak herně, tak výsledkově. Zanechalo to šrám na sebevědomí celého mužstva,“ mrzí Pihávka.

Následovaly dvě bezbrankové remízy. „Bohužel nám vázla koncovka a také se začala projevovat zvyšující se marodka našeho týmu. Proto dostali šanci hrát mladší hráči ze širšího kádru mužstva. Další ranou do týla bylo vyloučení našeho nejlepšího hráče Vostárka, který dostal čtyřzápasový trest,“ říká Pihávek.

I bez Vostárka se Hořovicím povedlo přehrát Klatovy, pak ale schytaly dva debakly. „Klopýtnutí týmu přišlo v dalších dvou utkáních (M. Lázně, Sokolov), kdy jsme propadli a nedokázali se vyrovnat kvalitě soupeře. Morálka mužstva nebyla optimální. V dalším kole nás čekal v tabulce poslední Č. Krumlov, kde povinnost velela zvítězit. To jsme splnili těsným výsledkem 0:1, ale herní projev nebyl optimální. Vítězství to bylo vydřené,“ tvrdí.

Další náročný duel proti plzeňskému Petřínu skončil nepříznivě 2:4. „Následující zápas v Domažlicích nám vrátil krev do žil. I když jsme prohrávali 0:1, tak jsme do soupeře bušili tak dlouho, až jsme zvládli v poslední minutě utkání vyrovnat a odvezli jsme alespoň bod. Z hráčů bylo cítit, že mají chuť a sílu do dalších utkání a to se také ukázalo, když jsme slavili třikrát po sobě vítězství a dalších 9 bodů do tabulky. Ve dvou zápasech (J. Hradec, Katovice) jsme zvítězili bez obdržené branky a závěrečné kolo jsme odehráli s rezervou FK Příbram, kam jsme jeli s velkou dávkou respektu,“ uznává Pihávek kvalitu soupeře.

„Příbram nastoupila se sedmi hráči z kádru A mužstva, ale naši hráči se dokázali vybičovat k nevídaným výkonům a velmi mile mě překvapili, protože jsem vůbec netušil, že jsou takového výkonu schopni. Dokázali to nejen výsledkem (0:4), ale také disciplinovanou a trpělivou hrou. Byl jsem na ně moc pyšný a troufnu si říci, že to byl nejlepší výkon této části sezóny,“ neskrývá hrdost Ivan Pihávek.

I přes páté místo trenér ale tuší, že zbytek sezóny nebude procházka růžovou zahradou. „Zdánlivě působí, že převládá optimismus, ale čeká nás velmi náročná jarní část sezóny. Soutěž se velice vyrovnala, každý zápas je velmi obtížný. Náš tým je velmi mladý a ne tak zkušený, proto se potýkáme s nevyrovnanou výkonností a to je náš úkol pro zimní přípravu. Pozitivním přínosem je pro nás úspěšné zapracování mladých hráčů do sestavy (Kos, Sarvaš, Buben, Bašík), kteří mají potenciál pro budoucnost týmu. Do jarní části soutěže neočekáváme nové posily,“ říká Ivan Pihávek.

„Na závěr bych rád vyzdvihl zkušeného kapitána našeho týmu Jirku Mareše, který potvrdil roli lídra týmu ať už v kabině nebo na hřišti. Stal se naším nejlepším střelcem podzimní části soutěže a byl vzorem pro ostatní,“ dodal.