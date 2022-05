„Cíl je ale před každým utkáním vždy stejný, pokud možno urvat maximální počet bodů. V Mariánkách se nám to podařilo na sto procent,“ vrací se k utkání trenér divizních Hořovic Ivan Pihávek.

Jeho tým vyhrál těsně 1:0. „Hra byla celkem vyrovnaná a šance byly na obou stranách. Závěr byl hektický na obou stranách. Nikdo nehrál na remízu. Proto jsme rádi, že se prosadil v závěru Martin Polák svojí rychlostí, kdy se dostal k míči nejdřív a přeloboval brankáře těsně před závěrečným hvizdem. Štěstí se přiklonilo na naší stranu, a o to byla radost z vítězství větší,“ řekl hořovický kouč.

S týmem však oslavil výhru jen v kabině a jel tři body oslavit výletem. „Zápas jsme spojili s rodinným výletem do Chebu, kde jsem v minulosti trenérsky působil a moc se mi tam líbilo. A tam jsme vyrazili na inlinech do Německa. Už jsme to plánovali dlouho, tak se to hodilo i s fotbalem,“ prozradil Ivan Pihávek.

Hořovičtí hrají další důležitý zápas na domácím trávníku, soupeřem jim jsou v sobotu od 17 hodin Rokycany.