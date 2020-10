/FOTOGALERIE/ Zmar. Tak by se dal charakterizovat stav divizních fotbalistů Hořovic po prohraném poločase s Klatovy o čtyři góly. Přitom sázkové kanceláře vypsaly úplně vyrovnané kurzy.

Hořovičtí fotbalisté (v modrém) nestačili na Klatovy. | Foto: Deník / Jan Bežó

Po první vyrovnané čtvrthodině vypadli domácí z rytmu a čtyřikrát inkasovali obdobným způsobem. Zmatky, nebo spíše nedůraz, v obraně byly takové, že by si Klatovy drbaly hlavu, kdyby je nevyužily. „Jak přemýšlí naši hráči nad řešením herních situací, je nám záhadou. Nabývám dojmu, že po této stránce nemá naše mužstvo na divizní úroveň. Rozhoduje herní vyspělost a my to hrajeme jako mladší žáci promícháni o starou gardu. To si potom můžeme říkat taktiku do aleluja, rozebírat naše opakující se chyby a stejně je to k ničemu,“ byl naštván trenér Hořovic Petr Himl.