Jeho tým vstoupil do utkání v Horní Bříze dobře a po většinu prvního poločasu kontroloval hru. „První poločas jsme odehráli takticky na jedničku, když jsme soupeře nepustili do žádné šance,“ uvedl domácí trenér Martin Löffelman. Kouč týmu z Plzeňska ale zřejmě neviděl dvě velké gólovky hostů v první půli. Při jedné z nich se zaskvěl bravurním zákrokem brankář domácích Jan Schimmer. „Obě příležitosti měli skončit gólem, ale bohužel se tak nestalo. Utkání se mohlo vyvíjet pro nás dobře už od začátku,“ podotkl Nesnídal.

Do kabin se šlo za bezbrankového stavu. K přehnanému hecování však v komárovské kabině nedošlo. „Spíš šlo o to být trpěliví a nepanikařit. Věřili jsme, že to zvládneme,“ uvedl kouč Komárova, který se po pěti minutách radoval z gólu. Po pasu na Daniela Klimeše, který si skvěle naběhl do díry mezi stoperem a levým bekem domácích, došlo k jeho sražení. Nařízenou penaltu proměnil Michal Pužík. „Potřebovali jsme se co nejdříve po poločase dostat do vedení a to se podařilo. Potom už jsme si to mohli pokazit jen sami,“ věděl dobře Nesnídal, jenž trnul při dvou šancích Horní Břízy, kdy se při té první vytáhl gólman Lukáš Altman: „Alty nás podržel v jasné šanci soupeře. Z následného rohu se soupeř mohl prosadit znovu, ale tentokrát při nás stálo štěstí.“ Domácí nevěřili vlastním očím. „Brzy po obrátce jsme inkasovali a museli to otevřít. Měli jsme obrovskou příležitost na srovnání. Tu jsme ale neproměnili a hned z brejku nás Komárov potrestal podruhé,“ litoval kouč domácích.

Vzápětí po příležitostech domácích přišel pas na Adama Vokáče I, jenže dal pod sebe a Jan Mojdl se nemýlil. Po další velké šanci z bezprostřední blízkosti po střele nad lomil rukama Petr Ženíšek. To ale Komárovu nevadilo, protože přidal třetí gól, Jakub Vaníček vyhrál hlavičkový souboj s domácími hráči, k míči se prodral opět Jan Mojdl a svým druhým gólem v utkání definitivně rozhodl. „Soupeř to hodně otvíral a to nám vyhovovalo. Když padla druhá branka, bylo prakticky rozhodnuto. Další šance byly, ale snad jsme si něco nechali na příští zápas,“ usmíval se Nesnídal. „Ještě za stavu 0:2 jsme měli další tutovku, abychom to zdramatizovali, ale Honza Paukner přestřelil branku z malého vápna. Hosté naopak poté dali třetí gól,“ mrzelo lodivoda Horní Břízy Martina Löffelmana.

Po tříbodovém zisku z venkovního prostředí hraje Komárova v sobotu doma proti Aritmě Praha (hraje se od 10:30). „Potřebujeme vyhrát a podaří se to jenom když podáme perfektní výkon. Myslím, že se nám něco podaří vymyslet, abychom uspěli. Jednoduché to rozhodně nebude,“ prognózoval nadcházející zápas Miroslav Nesnídal.

Horní Bříza – Komárov 0:3 (0:0)

Branky: 51. PK Pužík, 65. a 86. Mojdl.

Rozhodčí: Hoch, Coufal, Peschel.

ŽK: Šmíd (HB).

Diváci: 134.

FK Komárov: Altman, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Hlavatý, Pužík, Vokáč II, Vokáč I (81. Peták), Mojdl, Lukavský (82. Vaníček), Vajs (71. Lang). Trenér: Miroslav Nesnídal.