/FOTOGALERIE/ Důležité vítězství se připsalo divizní Hořovicko proti dosud poslednímu Jindřichovu Hradci. Při pohledu na věkové složení obrany Hořovicka se diváci mohli ptát, jestli nehraje dorost. Když to vezmeme zprava - 19, 17, 19 a 21 let. Při zranění zkušeného Jiřího Machurky a bitvami v divizi i ČFL protřelého Daniela Klimeše na divizi hodně mladá defenzíva.

Hořovicko hrálo v prvním poločase nervózně, soupeřem byl poslední tým tabulky, který však nemínil dát kůži lacino. Přispěla k tomu i úvodní branka utkání, kdy Jihočechy poslal do vedení po půlhodině svým premiérovým zásahem v hradeckém dresu Vojtěch Cajz. Domácími to otřáslo a až po přestávce se začali dostávat do tlaku. Pokud se diváci v prvním dějství nudili, závěrečná dvaceminutovka jim to bohatě vynahradila, když padlo dalších pět gólů.