Fotbalisté Aritmy mají na úvod nové sezony divizní skupiny A výbornou formu a po víkendovém kole patří mezi vedoucí trojici třináctibodových týmů, společne s béčkem Příbrami a Mariánskými Lázněmi. Chyběl jen kousek k tomu, aby Aritma s ještě větším bodovým ziskem vévodila tabulce osamoceně - dát gól Hořovicím. Na domácím trávníku s nimi totiž v sobotu dopoledne remizovala 0:0.

Trenér Aritmy Ladislav Prošek hodnotí bezbrankovou remízu s Hořovicemi. | Video: Deník/Michal Káva

Zápas přinesl spíše urputný boj o každý metr trávníku než přehlídku vyložených šancí. Do těch se oba celky příliš nedostávaly a i když měli domácí o něco více ze hry, naráželi na pozorně bránící hosty.

Postupem času se přitvrzovalo a závěr byl plný emocí. Nejprve v 72. minutě dostal červenou kartu za úder loktem do hlavy hořovický Vostárek. V samotném závěru se pak domácí hlasitě dožadovali penalty za ruku při závaru před brankou, ale píšťalka mlčela. Na hřišti to po závěrečném hvizdu trochu jiskřilo, hráči si mezi sebou chtěli vyříkat pár záležitostí, ale nakonec se vše uklidnilo a do šaten odcházely oba týmy s bodem.

