Spokojeností po získaných bodech v divizních zápasech se netajili trenéři Komárova a Hořovic. Ty porazily doma lídra Lom, Komárov přežil poločasové oslabení v Plzni. Připíší si o víkendu týmy z našeho regionu další body? Nejprve přinášíme ohlasy trenérů.

Divize: Petřín Plzeň - Komárov 0:0. | Foto: Deník.cz

Hořovice – Lom 4:1

Ivan Pihávek, trenér SK Hořovice:

“I když výsledek mluví o naší převaze, musíme sportovně přiznat, že jsme měli velké štěstí, že soupeř se neprosadil střelecky, protože nás hodně tlačil do defenzivy, hlavně v prvních třiceti minutách. My jsme využili naše šance téměř stoprocentně, stejně jako v zápase se Soběslaví. Druhý poločas se nám už dařilo lépe eliminovat šance soupeře a ještě se prosadit střelecky. Podali jsme hlavně týmový výkon a kluci si po zápase užili pocit vítězství nad lídrem soutěže plnými doušky (smích).

Lukáš Zeman, trenér Lomu:

„Z naší strany to byl tentokrát ten pověstný 'zápas blbec'. V prvních pětatřiceti minutách bylo držení míče snad deset ku devadesáti, vytvářeli jsme si šance a měli jsme dát minimálně pět nebo šest gólů. Místo toho přišla chyba při standardce soupeře, a ten se z ní dostal do vedení. Na jejich gól jsme hned zareagovali a doufali jsme, že pak už budeme mít hru ve své moci, jenže před přestávkou jsme chybovali znovu a domácí se dostali zpátky do vedení. O přestávce jsme si řekli, že musíme navázat na začátek, být aktivní a tlačit se do koncovky, a že gól přijde. To se nám v úvodu dařilo, jenže jsme znovu neproměnili dvě šance a po ztrátě míče jsme ze střely, která i vinou silného větru zapadla od tyče do naší branky. V závěru jsme změnili rozestavení, otevřeli hru, ale kdybychom hráli ještě teď, tak asi gól stejně nedáme. Místo toho jsme dostali čtvrtou branku, která v podstatě už nic neřešila. Nemůžu říct, že by to herně bylo špatné, ale sešlo se nám v jeden zápas neproměňování šancí s řadou chyb. Musíme se z toho poučit a jít dál.“

Petřín Plzeň – Komárov 0:0

Jan Pleticha, trenér Petřína:

„Museli jsme hrát na umělce, protože soupeř neodsouhlasil trávu. I když foukal dost vítr, vypracovali jsme si řadu šancí. V koncovce se nám nedařilo a chybělo nám i trochu štěstí, jednu střelu chytil brankář v sedě přímo na čáře. Komárov chtěl urvat bod a povedlo se mu to. Pro nás je to ztráta.“

Miroslav Nesnídal, trenér FK Komárov:

“V sestavě došlo ke změnám, byli jsme tak dohodnutí dopředu. Chtěli jsme dát prostor i dalším hráčům. Více ze hry v první půli měli domácí a v jedné šanci nás podržel Alty (Altman). Jinak jsme je do dalších příležitostí příliš nepouštěli. Po vyloučení Mojdla nezbývalo než se soustředit na obranu a čekat na nějaký brejk. Chtěli jsme bodovat a vše jsme tomu podřídili. Moc šancí jsme neměli, spíš takové náznaky. Bohouš (Vokáč II) měl slibnou střelu a Kosa (Srp) ze svého postupování na branku mohl také vytěžit víc. Ale druhou půli jsme byli pod neustálým tlakem. Místo Šebka chytal Altman, který byl jistý v celém průběhu a několikrát nás podržel. Hlavně v závěru, má nulu. Úvod jara se nám vydařil, ale je to pořád začátek. Při vyrovnanosti tabulky se to může rychle obrátit. Vážím si hlavně nuly z venku, i když jsme měli dost štěstí. Za nesmírnou bojovnost a vůli jsme si ale bod zasloužili.”

Komárov přivítá v dalším kole od 10:30 hodin druhý celek tabulky A skupiny, kterým je celek Katovic. Hořovice zajíždí na půdu Horní Břízy, která je poslední. Hraje se v sobotu od půl páté.