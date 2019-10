Rokycany – Hořovicko 2:2 (1:1) PK 4:2

Branky: 37. Sadílek, 92. (podle hostů 95.) Řezáč - 78. Pyšek, 88. Březina PK. Rozhodčí: Coufal, Talpáš, Šlajs. ŽK: Denk – Pyšek, Mareš. Diváků: 150. FK Hořovicko: Křikava, Hlídek, Mach, Machurka, Mencl (72. Šíma), Hegedüs (61. Klimeš), Březina, Smetana, Pyšek, Mareš (89. Königsmark), Bělohlávek. Trenér: Himl.

Domácí poskočili po minulém kole na třetí příčku tabulky, na podzim se jim daří. Přesto se chystali hráči Hořovicka Rokycany zaskočit. Do vedení šli ale domácí zásluhou Sadílka. „Rokycany se dostaly do vedení po dlouhém autu do vápna, kde jsme bohužel nepokryli hráče. Rozhodně jsme ale byli rovnocenným soupeřem,“ mínil trenér hostů Petr Himl. Hořovicku se ale podařilo ve druhé půli skóre otočit ve svůj prospěch, a mohlo vést i vyšším skóre. „Nejprve se trefil Jirka Mareš po pěkném přenesení hry a skvělé přihrávce Ondry Bělohlávka, Pan rozhodčí gól bohužel neuznal.

Poté se už trefil Honza Pyšek krásnou tvrdou střelou na 1:1. V závěru utkání jsme dostali šanci zahrávat pokutový kop, který proměnil Tomáš Březina,“ uvedl trenér Hořovicka. Jeho tým už sahal po třech bodech, ale nedočkal se jich. „Pan rozhodčí nastavoval tři minuty. V pětadevadesáté (!) jsme dostali na 2:2. Neřekl bych ale, že to byl laciný gól. Bylo to po shodě několika náhod, které jsme mohli ovlivnit ve svůj prospěch, ale neovlivnili. Cítím se nespokojený. Měli jsme na to v Rokycanech zvítězit. Penalty jsme bohužel nezvládli,“ zlobil se Himl.

Ten musí připravit celek na blížící se derby s ČLU. „Derby s Berounem beru jako další trenérskou zkušenost. Určitě budeme makat, abychom si připsali další důležité body do tabulky,“ slibuje Petr Himl.

ČLU Beroun – Soběslav 1:3 (0:3)

Branky: 83. Počta D. - 13. Boháč, 16. Vaněk, 29. Varačka. Rozhodčí: Počta D., Počta J., Poslední, Štrougal – Kutner. Diváků: 130. Český lev-Union Beroun: Šebek, Pelikán, Počta D., Břížďala, Počta J., Štrougal, Lhotka, Poslední (82. Král), Sklenář, Lacina (60. Krůta), Horel (79. Poškurný). Trenér: Podzemský.

Po skvělé výhře nad rezervou Dynama České Budějovic přišel v Berouně půst. Hostující Soběslav rozhodla o své výhře během necelých třiceti minut, v nichž nastřílela tři góly. Domácí se sice pokoušeli o korekci stavu, ale podařilo se to až sedm minut před koncem Davidu Počtovi.