Vstup do každé soutěže je vždy důležitý, i do té divizní. Když prohrajete, není to dobré. Když vyhrajete, je to bomba a povzbuzení. Když plichtíte, záleží na tom, jestli doma nebo venku. Komárov přivezl z Českého Krumlova po remíze 1:1 bod, ale mohl importovat i tři.

Divize: Český Krumlov - Komárov 1:1. | Foto: Ladislav Pouzar

Naposledy na jaře Krumlov v Komárově dominoval, domácí hráči ještě věděli, jak se mu to povedlo. Komárov hrál nervózně, Jihočeši uvolněně. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Krumlov u nás hrál v červnu výborně. Trochu jsem doufal, že nás podcení. Nažhavení bylo, ale spíš než kvůli oplácení výsledku, tak aby se nám povedl vstup do soutěže,“ řekl komárovský Vojtěch Zítek.

Komárov změnil trenéra, premiérově vedl tým v divizi Marcel Mácha. „Každý hráč vstupoval na hřiště s nějakými pokyny od trenéra, co od něj žádá. Pro celek to byla hlavně bojovnost a držet při sobě jako tým. Myslím, že se nám to povedlo,“ uvedl Zítek.

Utkání pobavilo i diváky. Ve 12. minutě totiž ke kuriózní situaci srovnatelnou s jednou televizní reklamou. „Gól padl asi ve 12. minutě, kdy byl odpískaný faul u nás ve vápně. Ondra Bleha chtěl rychle rozehrát míč dlouhým nákopem, bohužel na mokrém terénu míč netrefil dobře a trefil Půžu (Pužíka) do zad, od kterého se balon odrazil do brány,“ popsal gól komárovský plejer. „V první půli byl lehce lepší soupeř, i když jsme se dostali šťastně do vedení. Soupeř si dal vlastence, který se jen tak nevidí. My však vyrobili hrubici a soupeř srovnal,“ vrátil se k první půli trenér Českého Krumlova Zdeněk Šváb.

Na konci první půlhodiny se povedlo Komárovu vyrovnat. „Byla to krásná akce od naší brány, kde se postupně přes Dáňu (Klimeš) a Mojdyho (Mojdl), dostal míč k Vokymu (Vokáč), který mě výborně našel. Já už si to jen na vápně zpracoval a do protipohybu brankáře střílel,“ usmíval se střelec komárovského gólu.

Ve druhé půli už gól nepadl, i když oba tábory chtěly přidat ten rozhodující. „O přestávce jsme si něco řekli v kabině, začali jsme hrát ve druhé půli agresivněji, začali si věřit a byli lepší. V posledních dvaceti minutách jsme soupeře jasně přehrávali fyzicky. Ale problém byl v tom, že nedáme gól. Byly tam šance, ale bez gólového zakončení. S bodem jsem spokojen, v této soutěži se každý počítá. V minulé sezoně šlo o každý bodík a je třeba je sbírat od začátku," mínil krumlovský Šváb. „Krumlov měl závary především z rohových kopů. Při jedné hlavičce nás Blehyč (Bleha) podržel. Ale největší šanci jsem měl asi já. Bohužel se mi nepovedlo situaci vyřešit dobře. Gólman byl rychle venku a už jsem ho nezvládl prostřelit,“ litoval Vojtěch Zítek, který dodal: „Já si myslím, ze vzhledem k průběhu utkání byla remíza zasloužená. V Krumlově se nehraje lehce, takže bod bereme.“

Slavoj Český Krumlov - FK Komárov 1:1 (1:1)

Branky: 12. Pužík vlastní - 28. Zítek.

ŽK: Ženíšek, Krejča.

Rozhodčí: Šálková, Matyš, Špindlerová.

Diváci: 158.

FK Komárov: Bleha, Klimeš, Ženíšek, Pužík, Lang, Vokáč I (60. Srp), Vokáč II, Břížďala, Mojdl, Zítek (83. Krejča), Lehedza. Trenér: Marcel Mácha.