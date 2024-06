Hořovičtí byli oslabeni o několik pilířů základní sestavy - Puchmertl, Vostárek, Wacker, Königsmark nebo Záluský. Za Příbram si naopak zahráli i někteří hráči A týmu - Coňk, Švestka, Melichar, Čejka, Hošek. V prvních minutách to ale nebylo znát, neboť více šancí si vytvořili právě domácí.

Po faulu na Kosa na zadní tyč centroval Mareš. Hlavičkový souboj vyhrál Kuška, vrátil míč před branku, kde se k němu nejrychleji dostal Landa a pohotově levačkou prostřelil Blehu. Po odbráněném rohovém kopu zavelel k protiútoku Mareš, příbramské obraně unikl devatenáctiletý Kos a skóre se měnilo na 2:0.

Po druhé inkasované brance se hosté zvedli a začali držet míč na kopačkách. Poctivá defenziva domácího celku držela pevně až do poločasového hvizdu. Krátce po pauze ve vápně zahrál rukou Sarvaš a rozhodčí Pálek odpískal pokutový kop. Coňk na Kotena nevyzrál, hořovický strážce svatyně lapil i Coňkovu následnou hlavičku, ale po ráně Pivetze už hosté snížili. Příbram měla nadále více ze hry a gól visel ve vzduchu.

Vyrovnat se zelenočerným povedlo nakonec až pět minut před závěrečným hvizdem. Buben šel ve vápně do skluzu a fauloval Čejku. Tentokrát si na pokutový kop věřil Hošek a i přesto, že Koten vystihl směr, míč skončil v síti. V posledních okamžicích ještě Hlídek odklidil míč před Roušarem, jenž by jinak skóroval do odkryté branky. Oba mančafty si tak rozdělily bod za remízu 2:2.

„Jsem hlavně rád, že jsem po nějaké době nastoupil v základu. Už byla potřeba, abych týmu a sobě pomohl vstřeleným gólem. Naštěstí se to povedlo, Mary (Jiří Mareš) přebral balon a viděl mě v náběhu, tak mě poslal do sóla, které jsem zakončil levou nohou na bližší tyč. Myslím si, že soupeř byl lepší na míči, ale do ničeho jsme ho nepouštěli. Ve druhé půli jsme se zbytečně zatáhli a umožňovali soupeři větší šance, ze kterých získal pokutové kopy. Zápas to byl kvalitní a osobně jsem rád za další zkušenost,“ komentoval utkání domácí záložník Tomáš Kos.

„Do Hořovic jsme jeli s cílem vyhrát. Bohužel se to nepovedlo, především kvůli první půli, která nebyla z naší strany povedená. Řekl bych, že ve druhém poločase jsme dominovali, ale dokázali jsme pouze vyrovnat. Celkově druhé dějství bylo na jednu branku a bylo to jen o tom, jestli se nám podaří vstřelit tři góly, ale to se nepovedlo. Teď doma máme Jindřichův Hradec, musíme to zvládnout a zachránit divizi,“ zhodnotil zápas příbramský kouč Jiří Kohout.

Hořovice - Příbram B 2:2 (2:0)

Branky: 5. Landa, 13. Kos - 54. Pivetz, 88. Hošek (p). Rozhodčí: Pálek - Kračmer, Kříž. Diváci: 150.

Hořovice: Koten - Hlídek, Sarvaš, Kuška, Landa - Mareš, Kos (60. Buben), Vokůrka (68. Zoubek) - Smetana, Bašík (46. Kalina), Bělohlávek.

Příbram B: Bleha - Kareš, Coňk, Švestka, Krameš, Gornický, Melichar, Čejka, Hošek, Cipra (67. Roušar), Šindler (46. Pivetz).