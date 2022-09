Po delší době jste vstupovali do divizního zápasu jako favorit. Jaké byly pokyny do utkání?

Máme na poměry divize hodně mladé mužstvo. V současné době navíc máme několik zkušených hráčů zraněných, a tak dostávají šanci hráči z lavičky. Je to vlastně i plnění slibu realizačního týmu jak hráčům, tak vedení klubu, že se v této sezóně pokusíme zapracovat do hry i kluky, kteří v loňské tak hektické sezóně nedostali šanci. Pokyny pro hráče jsou stále stejné. Neustálý pohyb po hřišti a agresivní hra. Upozorňovali jsme hráče na to, že soupeř je v podobné situaci jako náš tým v loňské sezóně a nemá co ztratit. Bude bojovat, rvát se o každý míč a hrozit z brejkových situací.

Měli jste převahu, nebo kladli hosté odpor?

Bříza podala bojovný výkon a zřejmě bude muset doplnit kádr o zkušené hráče. Snažila se bojovat a hrozit z nakopávaných míčů za naší obranu. Nějaký tlak si vytvořila v druhém poločase. Byli jsme nuceni ze zdravotních důvodů vystřídat dva hráče základní sestavy – Vostárka a Čapka. V tomto okamžiku jsme se začali trošku trápit, naše hra postrádala řád a klid na míči. Naštěstí se ale soupeř nedostal do vyložených šancí a velmi často herní situace řešil faulem. V zápase jsme celkově, dle mého názoru, byli lepším týmem.

Utkání rozhodla trefa Kušky, jak gól padl?

Po naší akci na pravé straně hřiště došlo k faulu na našeho hráče. Kopal se vlastě takový „zkrácený“ roh. Vosty zahrál centr na malé vápno a úroveň zadní tyče. Tam se nejvýš do vzduchu dostal Kuši a splnil to, co po něm chceme – tedy využít své výšky a schopností hlavičkovat. Pověsil se do vzduchu a zakončil nekompromisně do sítě.

Měli jste ještě nějaké příležitosti, nebo mohl soupeř nějak vyrovnat?

V průběhu utkání skončil ještě dvakrát míč z našich kopaček na břevně, ale soupeř si podle mého názoru vyloženou brankovou situaci nevytvořil.

Jak jste dosud s průběhem podzimu spokojen?

Z pohledu do tabulky by se mohlo zdát, že musíme být spokojeni. Je jasné, že současných 10 bodů je pro tým uklidňujících. Zároveň je nám ale jasné, že toto se může rychle změnit. Máme jako tým před sebou ještě hodně práce jak na kondici, tak hlavně na herním projevu. Kluci chtějí pracovat a musím říct, že je to na trénincích vidět, což je pro trenéry výborná pozice. Takže když to shrnu: Start do sezóny se nám povedl, současné postavení v tabulce je velice dobré a čeká nás ještě hodně práce. Tým je pokorný, na nic si zde nikdo nehraje a všichni poctivě pracují. Máme skvělou atmosféru v týmu, podporu klubu a samozřejmě fanoušků, kteří nás ženou za vítězstvím – takže spokojenost.

