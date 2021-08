Do pozice jednoho z lídrů týmů co do zkušeností už se může pasovat David Soukup, který je zároveň zástupcem kapitána Jiřího Počty. „Kádr se skládal stejně jako každý rok, někdo odešel a zase dost dorostenců kádr doplnilo,“ uvedl Soukup, který byl jedním z hrdinů utkání v dresu ČLU, když se objevil u obou gólů svého týmu.

Jenže do vedení šli nejprve hosté z jihu Čech, a to hned v jedenácté minutě. „Gól jsme dostali ze standardní situace, kdy se to odrazilo hostujícímu hráči přímo na nohu,“ viděl gól hostů David Soukup, který popsal zblízka i vyrovnávací gól domácích, kteří někteří připisovali jemu, jiní zase Tomáši Lhotkovi, jak je uvedeno v zápise. V celkovém kontextu je to ale jedno, Beroun dokázal v 25. minutě vyrovnat. „Ten gól padl z našeho rohu, v malém vápně byla velká skrumáž a pořádně nikdo nevěděl, kdo se míče dotknul poslední. Pro nás je hlavní, že to tam spadlo a z nás to trošku opadlo. Každopádně při standardce všichni odvedli dobrou práci a hlavní bylo, že to byl gól,“ podotkl berounský středopolař.

Domácí celek chtěl duel rozhodnout už v první půli ve svůj prospěch. „Šance jsme určitě měli a mohli jít do vedení, ale bohužel nás zklamalo zakončení, na kterém musíme ještě v tréninku zapracovat a zlepšit finální fázi,“ našel nedostatky Soukup.

Jeho tým se musel vypořádat se zraněními už v průběhu utkání. „Bohužel kluci utrpěli těžká zranění. Tomáš Břížďala byl otřesený a nic moc si nepamatoval. Jirkovi Počtovi se něco stalo s kolenem. Pro nás to byl impuls o to větší, abychom pro ně vyhráli,“ vypočítával ztráty střelec rozhodujícího gólu, kterého se diváci dočkali v 56. minutě: „Gól padl po individuální akci, kdy jsem se dostal do vápna, pak jsem vystřelil a jeden z obránců to tečoval do protipohybu brankáře.“

Berounští mohli zkoprnělému soupeři přidat ještě další branky na cestu, ale to se nestalo a museli myslet na zadní vrátka. „Po vstřeleném gólů jsme chtěli ještě přidat další, abychom si to pojistili, ale bohužel náš zklamala zase koncovka. Všichni jsme však bojovali jako tým, výsledek udrželi a získali důležité první tři body,“ radoval se David Soukup.

ČLU Beroun – Jindřichův Hradec 2:1 (1:1)

Branky: 25. Lhotka, 56. Soukup – 11. Votava.

Rozhodčí: Kovářová. Gunitš, Cichra. ŽK: Soukup, Lhotka – Koktavý, Vaš. Diváků: 80.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Břížďala (46. Pošmurný), Lacina D., Landa (93. Veselý), Lhotka, Novák, Pelikán, Počta D., Počta J. (66. Poslední), Soukup, Štrougal. Trenér: Lacina V.