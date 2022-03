Bitva o záchranu divize je od začátku jara pěkně napínavá. S čím jste šli do utkání s Lomem?

Po prohře v Jindřichově Hradci jsme byli hodně frustrovaní. Důležitost utkání nám tam svázala nohy asi víc, než by bylo třeba. Naopak s Lomem jsme mohli jen získat, o to lehčeji se nám do zápasu šlo a bylo to vidět i na hřišti.